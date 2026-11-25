डिजिटल डेस्क, भिलाई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को इस्पात नगरी खुर्सीपार भिलाई में कुल 154 करोड़ 66 लाख 86 हजार रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में अकेले भिलाई नगर निगम के विकास के लिए 886 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीएसपी टाउनशिप में रहने वाले नागरिकों के रिटेंशन आवास के किराए में हुई 24 गुना बढ़ोतरी को लेकर सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद अधिकारियों से बात की गई। इसके बाद मासिक किराया वृद्धि को कम कर 6 रुपये करने का निर्णय लिया गया, जिससे हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिली है।

वहीं मुख्यमंत्री साय ने यश ड्रीम चिटफंड कंपनी के 3,000 निवेशकों को कुल 3 करोड़ 16 लाख 54 हजार 889 रुपये की राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की। दो प्रमुख सड़कों के लिए 27 करोड़ की घोषणा मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए दो प्रमुख सड़क निर्माण कार्यों की घोषणा की। इनमें कुरुद-जुनवानी कोहका मार्ग से साकेत नगर, कुरुद बस्ती और सुंदर विहार तक सड़क निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपये तथा जुनवानी-कोहका-कुरुद मार्ग में कोसानाला से कुटेला मार्ग व कुटेलाभाठा सड़क निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा भिलाई नगर में ऑडिटोरियम और इंडोर स्टेडियम निर्माण की भी घोषणा की गई।