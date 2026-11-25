राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, छत्तीसगढ़ की 73 महिला नेत्रियां उत्तर प्रदेश में भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। टीम 18 नवंबर को दो बसों से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई थी और 20 नवंबर को वहां पहुंची। आगामी उत्तरप्रदेश चुनाव के मद्देनजर महिला नेत्रियां घर-घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा नीतियों की जानकारी दे रही हैं।

योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश सुरक्षित और समृद्धि की ओर: विभा अवस्थी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने बताया कि प्रदेशभर की 73 महिला नेत्रियां सरकार की योजनाओं और नीतियों के प्रचार-प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश पहुंची हैं। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति जनता का प्रतिसाद अप्रत्याशित है और लोगों में योगी के प्रति अटूट विश्वास है। अवस्थी ने कहा कि सुरक्षित और समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए जनता योगी को भरोसेमंद चेहरा मानती है।