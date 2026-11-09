तालपुरी में बाइक जली वैशाली नगर में घर राख, सेक्टर-6 नगर निगम जोन कार्यालय में सरकारी रिकॉर्ड जला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। दीपावली की रात जिले में आगजनी की चार घटनाएं सामने आईं। सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा दुर्ग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।राहत की बात यह रही कि इन घटनाओं में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी दिनेश कुमार राउटे के नेतृत्व में दीपावली की रात सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दुर्ग जिले के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर अग्निशमन वाहन तैनात किए गए थे। इनमें दुर्ग का पटेल चौक, सेक्टर-6 पुलिस कंट्रोल रूम और छावनी थाना प्रमुख रूप से शामिल रहे। इसका उद्देश्य आगजनी की सूचना मिलने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करना था।

अग्निशमन विभाग के अनुसार, पहली घटना तालपुरी बी-ब्लॉक में हुई, जहां एक मोटरसाइकिल में आग लग गई थी। दूसरी घटना वैशाली नगर थाना के पीछे एक घर में हुई, जिसमें लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। तीसरी घटना सेक्टर-6 स्थित नगर निगम के जोन कार्यालय क्रमांक-5 में हुई, जहां सरकारी रिकॉर्ड में आग लग गई। वहीं चौथी घटना वैशाली नगर क्षेत्र के गुरुनानक नगर में एक घर में आग लगने की थी। चारों स्थानों पर अग्निशमन दल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। यह भी पढ़ें- दुर्ग में ढाबा कर्मचारी को अगवा कर 18 हजार की लूट, पुलगांव पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा रातभर की गई पेट्रोलिंग अग्निशमन सहायक प्रभारी एफ. प्रवीण बारा एवं संतोष पांडेय के नेतृत्व में दुर्ग-भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों में अग्निशमन वाहनों से पेट्रोलिंग भी की गई। इस दौरान जयंती स्टेडियम के आसपास रात करीब 12 बजे 10 हजार से अधिक लोग पटाखे फोड़ते नजर आए। अग्निशमन कर्मचारियों ने लोगों को सावधानी बरतने की समझाइश दी और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देकर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।