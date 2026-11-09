दुर्ग में ढाबा कर्मचारी को अगवा कर 18 हजार की लूट, पुलगांव पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। पुलगांव थाना क्षेत्र में ढाबे में काम कर रहे एक युवक को सुनसान जगह पर ले जाकर मारपीट करने और नकदी व मोबाइल लूटने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। वहीं, एक अपचारी बालक को भी पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से लूटा गया करीब 10 हजार रुपये कीमत का मोबाइल फोन बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार घटना सात नवंबर की रात करीब 8.30 बजे की है। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम इंदावानी निवासी चुनेंद्र साहू उर्फ बंटी (19 ) पुलगांव क्षेत्र के एक ढाबे में काम कर रहा था। इसी दौरान आरोपित अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और बातचीत करने के बहाने उसे ढाबे के पीछे ले गए। वहां आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए उससे पैसों की मांग की।

पुलिस के अनुसार घटना सात नवंबर की रात करीब 8.30 बजे की है। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम इंदावानी निवासी चुनेंद्र साहू उर्फ बंटी (19 ) पुलगांव क्षेत्र के एक ढाबे में काम कर रहा था। इसी दौरान आरोपित अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और बातचीत करने के बहाने उसे ढाबे के पीछे ले गए। वहां आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए उससे पैसों की मांग की।

विरोध करने पर आरोपितों ने हाथ-मुक्कों और डंडे से उसकी पिटाई कर दी। इसी दौरान एक आरोपित ने धारदार हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और युवक की जेब में रखे 8,500 रुपये नकद तथा करीब 10 हजार रुपये कीमत का मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए।

घटना की रिपोर्ट पर पुलगांव पुलिस ने धारा 309(6) बीएनएस में मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलगांव नदी के पास घेराबंदी कर आरोपितों को पकड़ा।

पूछताछ और विवेचना के आधार पर रोशन विश्वकर्मा (24 ), निवासी गायत्री मंदिर के पीछे पुलगांव, संजय तिवारी (25 ), निवासी शीतला पारा पुलगांव और सोमेश्वर साहू (25 ), निवासी बजरंग चौक पुलगांव को गिरफ्तार किया गया।

तीनों आरोपितों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वहीं, एक अपचारी बालक को संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है।