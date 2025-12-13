भिलाई में बोरी में बंद मिली अज्ञात महिला की लाश, इलाके में सनसनी,पुलिस जांच में जुटी

नईदुनिया प्रतिनिधि,भिलाई। भिलाई के चंद्रा मौर्या अंडरब्रिज के पास शुक्रवार सुबह एक बोरी में बंद अज्ञात महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह के समय अंडरब्रिज से गुजर रहे लोगों की नजर बोरी से बाहर लटकते हाथ पर पड़ी, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना डायल 112 को दी गई।

पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही सुपेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। मामले की जांच के तहत आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल मृत महिला की पहचान नहीं हो सकी है।