CG News: महाराष्ट्र नंबर की 2 स्कार्पियो से 6 करोड़ 60 लाख की नकदी बरामद, चार संदिग्ध हिरासत में

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर कुम्हारी पुलिस ने शनिवार की सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो स्कार्पियो वाहनों से कुल 6 करोड़ 60 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने मौके से चार व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और बरामद रकम की जानकारी आयकर विभाग को अग्रिम कार्रवाई हेतु सौंप दी गई है।

स्थानीय स्तर पर इतनी बड़ी रकम की बरामदगी को अब तक की सबसे बड़ी नकदी पकड़ी जाने वाली कार्रवाई माना जा रहा है। पुलिस और आयकर विभाग की संयुक्त टीम इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में पूछताछ के आधार पर कोई बड़ा पर्दाफाश होने की संभावना जताई जा रही है।