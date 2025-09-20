CG News: महाराष्ट्र नंबर की 2 स्कार्पियो से 6 करोड़ 60 लाख की नकदी बरामद, चार संदिग्ध हिरासत में

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर कुम्हारी पुलिस ने शनिवार की सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो स्कार्पियो वाहनों से कुल 6 करोड़ 60 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने मौके से चार व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और बरामद रकम की जानकारी आयकर विभाग को अग्रिम कार्रवाई हेतु सौंप दी गई है।
स्थानीय स्तर पर इतनी बड़ी रकम की बरामदगी को अब तक की सबसे बड़ी नकदी पकड़ी जाने वाली कार्रवाई माना जा रहा है। पुलिस और आयकर विभाग की संयुक्त टीम इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में पूछताछ के आधार पर कोई बड़ा पर्दाफाश होने की संभावना जताई जा रही है।
पुलिस ने बताया कि दोनों स्कार्पियो वाहन महाराष्ट्र पासिंग थे और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना लगातार मिल रही थी। मुखबिर ने जानकारी दी थी कि बड़ी मात्रा में नगद रकम अवैध रूप से प्रदेश की सीमा में ले जाई जा रही है। इसी सूचना के आधार पर एसएसपी विजय अग्रवाल ने तत्काल कुम्हारी थाना पुलिस को अलर्ट किया। इसके बाद थाना प्रभारी और उनकी टीम ने कुम्हारी टोल प्लाजा के पास दोनों गाड़ियों को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ियों में रखे बैग और डिब्बों से करोड़ों रुपये नकद बरामद हुए।
बरामदगी की खबर फैलते ही पुलिस मुख्यालय में हलचल तेज हो गई। इतनी बड़ी रकम किसकी है और कहां से लाई जा रही थी, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। प्रारंभिक पूछताछ में हिरासत में लिए गए चारों व्यक्तियों ने रकम के स्रोत और उद्देश्य को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिलहाल पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी नकदी चुनावी मौसम से पहले किसी राजनीतिक या कारोबारी लेन-देन का हिस्सा हो सकती है। वहीं आयकर विभाग की टीम अब इस रकम की वैधता और इसके पीछे जुड़े नेटवर्क की जांच करेगी। पुलिस अधिकारियों ने यह भी संभावना जताई है कि रकम हवाला कारोबार या किसी बड़े अवैध लेन-देन से जुड़ी हो सकती है।