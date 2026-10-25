छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर स्पेशल अभियान, 32 हजार लोगों के खंगाले गए रिकॉर्ड्स; 250 से अधिक जांच के दायरे में

नईदुनिया प्रतिनिधि,भिलाई। शनिवार को दुर्ग जिले में बांग्लादेशी नागरिक रीना अख्तर को पकड़ने के बाद अब पुलिस अवैध प्रवास की जांच और विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए दुर्ग पुलिस की एसटीएफ टीम ने विशेष अभियान चलाया है।

अभियान के तहत करीब 32 हजार व्यक्तियों के स्कैन किए गए डेटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें 250 से अधिक व्यक्तियों को आगे की जांच के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

एसटीएफ ने चलाया अभियान

पुलिस के अनुसार, चिन्हित व्यक्तियों से संबंधित जानकारी जुटाने और उसका सत्यापन करने के लिए एसटीएफ टीम ने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद सहित अन्य क्षेत्रों में विशेष सर्च अभियान चलाया। इस दौरान संबंधित व्यक्तियों की जानकारी संकलित कर उसका दस्तावेजीकरण किया गया है।