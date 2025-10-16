Cough Syrup तस्करों ने ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल पर कार चढ़ाने का किया प्रयास, तलाशी में मिला प्रतिबंधित कफ सीरप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: बुधवार को सिरसा गेट पर तैनात ट्रैफिक आरक्षक पर स्वीफ्ट कार में सवार दो युवकों ने कार को चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने चंद घंटे के भीतर आरोपित युवकों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान कार से प्रतिबंधित कफ सीरप बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

ट्रैफिक आरक्षक पर कार चढ़ाने का प्रयास जिले मे नशे के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में एवं त्योहारों को देखते हुए की जा रही कार्यवाही एवं सुगम यातायात व्यवस्था के दौरान बुधवार 15 अक्टूबर को सिरसा गेट के पास तैनात आरक्षक द्वारा तेज व लापरवाही पूर्वक आ रही गाड़ी को रूकवाने का प्रयास किया गया । वाहन चालक द्वारा गाडी़ को अधिक तेजी से ट्राफिक नियमों का पालन किए बिना आरक्षक को स्वीफ्ट कार क्रमांक सीजी 04 क्यू के 5678 से जान से मारने की नियत से टक्कर मारने का प्रयास किया गया।