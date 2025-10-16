मेरी खबरें
    Cough Syrup तस्करों ने ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल पर कार चढ़ाने का किया प्रयास, तलाशी में मिला प्रतिबंधित कफ सीरप

    भिलाई में बुधवार को सिरसा गेट पर तैनात ट्रैफिक आरक्षक पर स्वीफ्ट कार सवार दो युवकों ने कार चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में 25 नग प्रतिबंधित ग्लेनकफ सीरप मिला। पुलिस ने दोनों आरोपितों पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया।

    By Mahendra Kumar Sahu
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 08:43:36 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 08:43:36 PM (IST)
    Cough Syrup तस्करों ने ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल पर कार चढ़ाने का किया प्रयास, तलाशी में मिला प्रतिबंधित कफ सीरप
    पुलिस ने स्वीफ्ट कार चालक नीरज वर्मा और उसके भाई ऋषभ वर्मा को गिरफ्तार किया।

    1. ट्रैफिक आरक्षक पर कार चढ़ाने का प्रयास किया गया।
    2. स्वीफ्ट कार से प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ।
    3. दोनों आरोपित गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: बुधवार को सिरसा गेट पर तैनात ट्रैफिक आरक्षक पर स्वीफ्ट कार में सवार दो युवकों ने कार को चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने चंद घंटे के भीतर आरोपित युवकों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान कार से प्रतिबंधित कफ सीरप बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

    ट्रैफिक आरक्षक पर कार चढ़ाने का प्रयास

    जिले मे नशे के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में एवं त्योहारों को देखते हुए की जा रही कार्यवाही एवं सुगम यातायात व्यवस्था के दौरान बुधवार 15 अक्टूबर को सिरसा गेट के पास तैनात आरक्षक द्वारा तेज व लापरवाही पूर्वक आ रही गाड़ी को रूकवाने का प्रयास किया गया । वाहन चालक द्वारा गाडी़ को अधिक तेजी से ट्राफिक नियमों का पालन किए बिना आरक्षक को स्वीफ्ट कार क्रमांक सीजी 04 क्यू के 5678 से जान से मारने की नियत से टक्कर मारने का प्रयास किया गया।


    पुलिस ने घेराबंदी कर उक्त कार को पकड़ लिया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम नीरज वर्मा (27) निवासी रायपुरा बताया। गाड़ी नहीं रोकने के सवाल पर नीरज ने बताया कि पुलिस अवैध सामान नशीली दवाई परिवहन करने पर पकड़ रही है इसलिए कार को नहीं रोका। इसके बाद पुलिस ने स्वीफ्ट कार की तलाशी ली।

    पुलिस को मिले 25 नग ग्लेन्कोफ सीरप

    तलाशी के दौरान आरोपित नीरज वर्मा व उसके चचेरे भाई ऋषभ वर्मा के पास से बिक्री के लिए रखे 25 नग ग्लेन्कोफ सीरप प्राप्त हुआ। साथ ही चरोदा रेल विहार से बाबा नाम के व्यक्ति से 25 नग कप सीरप बरामद किया गया। पुलिस ने धारा 109 (1), 132,221 BNS एवं 67 NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपित नीरज वर्मा और ऋषभ वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

