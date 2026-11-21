टी. सूर्याराव, नईदुनिया, भिलाई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) द्वारा जारी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई सूची में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को राष्ट्रीय सचिव पद से हटाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान खुलकर सतह पर आ गई है। इस सियासी घटनाक्रम के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी रहे मनीष बंछोर ने सोशल मीडिया पर 'बाप तो बाप होता है' लिखकर तंज कसा है। हालांकि पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे सीधे तौर पर देवेंद्र यादव पर निशाने के रूप में देखा जा रहा है।

सोशल मीडिया पोस्ट से गरमाई सियासत दरअसल, भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के बीच लंबे समय से चल रही राजनीतिक दूरियों के संकेत अब सार्वजनिक होने लगे हैं। देवेंद्र यादव की राष्ट्रीय सचिव पद से विदाई के तुरंत बाद मनीष बंछोर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'बाप तो बाप होता है... जिस डाल में बैठे हो, उसी को काटोगे तो गिरना तय है... इति सिद्धम।' यह टिप्पणी सामने आते ही प्रदेश कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन और गुटबाजी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र यादव युवा चेहरे के रूप में तेजी से उभरे थे और उन्हें राष्ट्रीय संगठन में सचिव जैसा महत्वपूर्ण दायित्व मिला था।