भिलाई विट्ठल ग्रीन्स में चैतन्य बघेल के प्रोजेक्ट पर ED की कार्रवाई, 8 सदस्यीय टीम ने चस्पा किया नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई के जंजगिरी कुम्हारी क्षेत्र में स्थित विट्ठल ग्रीन्स प्रोजेक्ट में शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे 8 सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की।

नोटिस और बोर्ड लगाकर लौटी ED टीम ED की टीम ने विट्ठल ग्रीन्स के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किया और गेट के बाहर एक बोर्ड लगाया। इस बोर्ड पर खाली और बिक चुके प्लॉट का पूरा डिटेल लिखा गया है। कार्रवाई के बाद टीम शाम करीब साढ़े पांच बजे वापस लौट गई। रविवार को मौके पर केवल एक गार्ड मौजूद था।