    CG में बीयर की बोतल से शुरू हुआ विवाद... बर्खास्त सिपाही ने इंस्पेक्टर को मारा थप्पड़, सर्विस रिवाल्वर से फायरिंग

    दुर्ग जिला मुख्यालय के भिलाई क्षेत्र में रविवार देर रात आयोजित एक निजी शराब पार्टी उस समय सनसनीखेज हो गई, जब मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 11:20:24 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 11:20:24 PM (IST)
    CG में बीयर की बोतल से शुरू हुआ विवाद... बर्खास्त सिपाही ने इंस्पेक्टर को मारा थप्पड़, सर्विस रिवाल्वर से फायरिंग
    CG के भिलाई में इंस्पेक्टर ने सर्विस रिवाल्वर से की फायरिंग। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. शराब पार्टी में इंस्पेक्टर और बर्खास्त सिपाही में विवाद
    2. पार्टी में असामाजिक और राजनीतिक लोग मौजूद थे
    3. CCTV फुटेज डिलीट होने की हो रही चर्चा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: दुर्ग जिला मुख्यालय के एक मोहल्ले में रविवार देर रात आयोजित शराब की महफिल अचानक खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई। इस पार्टी में पुलिस विभाग से जुड़े कुछ चर्चित अधिकारी-कर्मचारी, असामाजिक तत्व और कथित तौर पर कुछ सफेदपोश राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल थे। शराब के नशे में सभी जाम पर जाम छलका रहे थे।

    बीयर की बोतल से शुरू हुआ विवाद

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पार्टी के दौरान बीयर की बोतल पकड़ाने की बात को लेकर बर्खास्त सिपाही और एक पुलिस इंस्पेक्टर के बीच कहासुनी शुरू हो गई। नशे की हालत में बर्खास्त सिपाही ने इंस्पेक्टर को बीयर की बोतल थमाई, जिसे इंस्पेक्टर ने अपनी शान के खिलाफ मानते हुए जमीन पर पटक दिया।


    थप्पड़ और फिर चली गोली

    इसी बात से नाराज बर्खास्त सिपाही ने आवेश में आकर इंस्पेक्टर को जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्से में आकर इंस्पेक्टर ने अपनी सर्विस रिवाल्वर निकाली और बर्खास्त सिपाही की ओर फायर कर दिया। गोली उसके बगल से निकल गई, जिससे वह बाल-बाल बच गया।

    फायरिंग से मचा सन्नाटा

    फायरिंग की आवाज सुनते ही महफिल में सन्नाटा पसर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल बीच-बचाव कर दोनों को शांत कराया। इसके बाद मामले को दबाने की कोशिश की गई ताकि घटना बाहर न आए।

    CCTV फुटेज डिलीट होने की चर्चा

    घटना के बाद यह भी चर्चा सामने आई कि जिस स्थान पर यह पार्टी हुई, वहां लगे CCTV कैमरों का फुटेज अगले ही दिन डिलीट कर दिया गया। इससे पूरे मामले को लेकर संदेह और गहरा गया है।

    पहले से एक-दूसरे को नहीं जानते थे दोनों

    हैरानी की बात यह है कि घटना के बाद पता चला कि बर्खास्त सिपाही और इंस्पेक्टर एक-दूसरे को पहले से पहचानते तक नहीं थे। बर्खास्त सिपाही पर महादेव ऑनलाइन सट्टा चलाने का आरोप भी बताया जा रहा है।

    पुलिस को घटना की सूचना मिली है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    -विजय अग्रवाल, एसएसपी दुर्ग

