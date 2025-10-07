टायर फटने से बेकाबू होकर रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार कार, Airbag ने बचा ली 3 लोगों की जिंदगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: सोमवार मंगलवार की दरम्यानी रात भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू पर एक बड़ा हादसा हो गया। सेक्टर-7 चौक और रेल चौक के बीच तेज़ रफ़्तार में जा रही एक टोयोटा कैमरी सेडान कार क्रमांक-सीजी-07 सीएक्स 6221 का अचानक टायर फटने से वह बेकाबू हो गई और डिवाइडर की रेलिंग से जा टकराई।

कार में तीन लोग सवार थे। टायर फटने के कारण अनियंत्रित हुई कार लगभग 10 से 20 मीटर तक रेलिंग से घिसटती चली गई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यह हादसा कितना भीषण था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रेलिंग का एक रॉड कार को चीरते हुए आर-पार हो गया।

कार चला रहे युवक का नाम वीर सोनकर बताया जा रहा है और उसके साथ शिबू समेत एक अन्य युवक भी मौजूद था। इस भीषण टक्कर के बावजूद, कार में सवार तीनों लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी हालत सामान्य है। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है।

राहत की बात यह रही कि हादसे के समय कार के एयरबैग्स ने सही समय पर काम किया और खुल गए, जिससे ड्राइवर और अन्य सवारियों की जान बच गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही भिलाई नगर थाने की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। नव-नियुक्त थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा भी घटनास्थल पर मौजूद थे। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को हटाकर यातायात सामान्य कराया और मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है।