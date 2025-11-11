IIT भिलाई में 18 वर्षीय छात्र की अचानक मौत, MP निवासी सूमिल साहू मिर्गी की बीमारी से था पीड़ित

नईदुनिया प्रतिनिधि ,भिलाई: आइआइटी भिलाई में मंगलवार सुबह एक दुखद घटना हुई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रथम सेमेस्टर के छात्र सूमिल साहू (18 वर्ष) का अचानक मौत हो गई। सुमिल मूलतः हरदा (मध्य प्रदेश) के निवासी थे और आइआइटी भिलाई (IIT Bhilai) के छात्रावास में रह रहे थे।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह लगभग 10:30 बजे सुमिल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया गया है कि उन्हें मिर्गी की बीमारी थी। साथी छात्रों और संस्थान के कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें स्पर्श अस्पताल, सुपेला पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।