    By T Surya Rao
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 09:45:05 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 09:58:53 PM (IST)
    IIT भिलाई में 18 वर्षीय छात्र की अचानक मौत, MP निवासी सूमिल साहू मिर्गी की बीमारी से था पीड़ित
    IIT Bhilai के छात्र सूमिल साहू की फाइल फोटो।

    1. मिर्गी की बीमारी से अचानक बिगड़ी तबीयत।
    2. स्पर्श अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित किया।
    3. सुपेला पुलिस ने किया पंचनामा, पोस्टमार्टम कराया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि ,भिलाई: आइआइटी भिलाई में मंगलवार सुबह एक दुखद घटना हुई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रथम सेमेस्टर के छात्र सूमिल साहू (18 वर्ष) का अचानक मौत हो गई। सुमिल मूलतः हरदा (मध्य प्रदेश) के निवासी थे और आइआइटी भिलाई (IIT Bhilai) के छात्रावास में रह रहे थे।

    जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह लगभग 10:30 बजे सुमिल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया गया है कि उन्हें मिर्गी की बीमारी थी। साथी छात्रों और संस्थान के कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें स्पर्श अस्पताल, सुपेला पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।


    घटना की सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह स्वास्थ्य संबंधी प्राकृतिक कारणों से हुई मृत्यु प्रतीत होती है। मृतक छात्र के पिता वीरेन्द्र साहू, निवासी ए-11, साई दर्शन सोसायटी, हरदा बायपास, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) को सूचना दे दी गई है।

    परिवार के भिलाई पहुंचने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए गृह नगर भेजा जाएगा। IIT भिलाई प्रशासन ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

