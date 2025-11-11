Bijapur Encounter: बीजापुर में माओवादियों पर बड़ी कार्रवाई, सुरक्षा बलों ने छह उग्रवादियों को किया ढेर, भारी हथियार जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर: बीजापुर जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ स्थल से अब तक छह माओवादी कैडरों के शव बरामद किए गए हैं। माओवादियों की मौजूदगी की विशिष्ट खुफिया सूचना पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा और एसटीएफ की संयुक्त टीमों ने मंगलवार सुबह नेशनल पार्क क्षेत्र में सर्च आपरेशन शुरू किया। सुबह करीब 10 बजे दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हुई, जो रुक-रुक कर जारी रही।

बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से छह माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। मौके से इंसास रायफल, स्टेनगन, .303 रायफल समेत भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और माओवादी सामग्री जब्त की गई है।