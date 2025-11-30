CG News: परिचित ऑटो चालक के साथ गई स्कूली शिक्षिका, पति से मांगी पांच लाख की फिरौती, गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: स्नेह संपदा स्कूल की एक शिक्षिका के कथित अपहरण की सूचना से पुलिस और परिवार में हड़कंप मच गया था, लेकिन कुछ ही घंटों में थाना छावनी पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए इसे एक साजिश बताया। शिक्षिका अपने परिचित ऑटो चालक के साथ गई थी और उसी ने उसकी सहानुभूति और भरोसे का फायदा उठाकर पांच लाख रुपये की फिरौती वसूलने की योजना बनाई थी। शनिवार शाम पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
28 नवंबर की सुबह शिक्षिका के पति को पत्नी के मोबाइल से कॉल आया, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि शिक्षिका का अपहरण कर लिया गया है और पांच लाख रुपये नहीं देने पर उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस फोन के बाद पूरी पुलिस मशीनरी सक्रिय हो गई और मामला थाना छावनी में अप.क्र. 615/2025, धारा 140(2), 127(8), 308(5) बीएनएस एवं 66-डी आइटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और मुखबिर तंत्र को तुरंत सक्रिय किया। जांच के दौरान पुलिस ने उन ऑटो चालकों से पूछताछ की, जो रोज शिक्षिका को बच्चों के साथ स्कूल लाने–ले जाने का काम करते हैं। इसी दौरान इंतखाब आलम, निवासी सुभाष चौक, कैंप-1 पर शक गहराया।
पूछताछ में सामने आया कि आरोपित दो–तीन वर्षों से स्कूल के बच्चों के साथ शिक्षिका को लाने और ले जाने का काम करता था। इस दौरान उसने गरीबी और कर्ज की झूठी कहानियां सुनाकर शिक्षिका की सहानुभूति अर्जित कर ली थी ,कई अवसरों पर पीड़िता उसकी आर्थिक मदद भी करती थी।
हालांकि, इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपित ने शिक्षिका को अपने साथ ले जाकर पति को फोन कर फिरौती वसूलने की योजना बनाई थी। घटना की सूचना के बाद शिक्षिका का मोबाइल नंबर, लोकेशन और संबंधित संपर्कों का साइबर विश्लेषण किया गया।
कुछ ही घंटों की कार्रवाई के बाद शिक्षिका को सुरक्षित दस्तयाब किया गया। आरोपित इंखताब आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपित के कब्जे से शिक्षिका का मोबाइल सिम, आरोपी का मोबाइल, ऑटो जब्त कर लिया।