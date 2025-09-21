मेरी खबरें
    भिलाई में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार के आरोप में तीन प्रिंसिपल और एक शिक्षक निलंबित

    Bhilai News: दुर्ग जिला शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन प्राचार्य और एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्रनाम के अध्यक्ष पवन केसवानी की शिकायत पर की गई। जांच में सामने आया कि उन्होंने निजामुद्दीन के साथ मिलकर लगभग 1,84,000 रुपये का गबन किया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। दुर्ग जिला शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन प्राचार्य और एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्रनाम के अध्यक्ष पवन केसवानी की शिकायत पर की गई। मार्च 2024 में पवन केसवानी ने जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को फरीदनगर के प्रभारी प्राचार्य नौशाद खान और शिक्षक निजामुद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

    शिकायत में बताया गया कि नौशाद खान ने दुर्ग के तकियापारा के प्रभारी रहते हुए संकुल केंद्र का अकाउंट हैंडओवर नहीं किया और दो फर्जी खातों का संचालन कर लाखों रुपये का गबन किया। जांच में सामने आया कि उन्होंने निजामुद्दीन के साथ मिलकर लगभग 1,84,000 रुपये का गबन किया।

    महिला प्राचार्यों की लापरवाही

    जांच के दौरान यह भी सामने आया कि तकियापारा में बाद में पदस्थ हुईं प्राचार्य वंदना पांडेय और आशा टेकाम को गड़बड़ी की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं की। उनकी इस चुप्पी को भ्रष्टाचार में शामिल माना गया, जिसके चलते उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। इस मामले में एक ही शिकायत पर चार लोगों का निलंबन शिक्षा विभाग के इतिहास में पहली बार हुआ है।

