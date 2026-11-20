नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। दुर्ग जिले के मरोदा रेलवे स्टेशन यार्ड के पास शुक्रवार सुबह यात्री ट्रेन में आईईडी विस्फोट और एक बोगी के पटरी से उतरकर पलटने के अलर्ट पर एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, मेडिकल वैन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसपी दमकल और डायल-108 की टीमें महज 20 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गईं। आपातकालीन स्थिति में विभिन्न एजेंसियों की तत्परता और आपसी समन्वय को परखने के लिए रेलवे और जिला प्रशासन द्वारा यह संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। विस्फोट की सूचना और सायरन की आवाज से कुछ देर के लिए आसपास के लोगों में भी कौतूहल और हलचल का माहौल रहा।

कटर से बोगी काटकर निकाले यात्री शुक्रवार सुबह 11:15 बजे विस्फोट का अलर्ट जारी होने के साथ ही इस संयुक्त अभ्यास की शुरुआत हुई। मौके पर दुर्घटनाग्रस्त बोगी के अंदर यात्रियों के फंसे होने का दृश्य तैयार किया गया था। राहत दल ने तत्काल बचाव कार्य शुरू करते हुए आधुनिक कटर की सहायता से बोगी की लोहे की चादर काटी और अंदर फंसे डमी यात्रियों को बाहर निकाला। इसके बाद गंभीर रूप से घायलों को मौके पर ही प्राथमिक इलाज देकर स्ट्रेचर के जरिए एंबुलेंस से अस्पताल भेजने की पूरी प्रक्रिया का जीवंत प्रदर्शन किया गया।