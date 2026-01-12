मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भिलाई में साधु का रूप रखकर राम-राम कहते हुए भीख मांग रहे थे मुस्लिम युवक, लोगों ने सवाल पूछे तो पकड़े गए

    दो युवक साधु का भेष धारण कर तंबूरा बजाते हुए राम-राम और जय श्रीराम का उद्घोष कर घर-घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों को उन पर शक हुआ तो उ ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 01:34:30 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 01:40:18 PM (IST)
    भिलाई में साधु का रूप रखकर राम-राम कहते हुए भीख मांग रहे थे मुस्लिम युवक, लोगों ने सवाल पूछे तो पकड़े गए
    भिलाई में साधु के भेष में भिक्षा मांगते हुए पकड़ा गया युवक l

    HighLights

    1. युवक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले बताए गए हैं
    2. पूछताछ में युवक पहले पुलिस को गुमराह कर रहा था
    3. भिलाई पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई की है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भगवा कपड़े पहनकर साधु के रूप में घर-घर भीख मांग रहा युवक मुस्लिम निकला। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे संदेह के आधार पर पकड़ा और पुलिस के हवाले किया था। पुलिस ने उक्त युवक और उसके साथी से पूछताछ की तो पता चला कि वे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। स्थानीय पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क करने के बाद पकड़े गए युवकों के खिलाफ 107,16( शांति भंग होने की आशंका) की कार्रवाई की है।

    प्राप्त जानकारी के मुताबिक दो युवक साधु का भेष धारण कर तंबूरा बजाते हुए राम-राम और जय श्रीराम का उद्घोष कर घर-घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों को उन पर शक हुआ तो उन्होंन बजरंग दल क कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दी। बजरंगियों ने एक संदिग्ध युवक को रोककर जब भगवान राम के पिता का नाम पूछा तो वह जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद गायत्री मंत्र सुनाने को कहा तो वह घबराकर रोने लगा और छोड़ देने की गुहार लगाने लगा। इस पर बजरंगियों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में युवक पहले पुलिस को गुमराह कर रहा था।


    पुलिस ने सख्ती की तो अपना हवलदार और पिता का नाम मुस्तफा बताते हुए खुद को मुस्लिम बताया। उसने यह भी बताया कि उसका खुखराती नाम का एक साथ निगम जोन दफ्तर के पास वाली मजार के पास रुका हुआ है। पुलिस ने दूसरे युवक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया।

    युवकों द्वारा बताए गए पते पर भिलाई पुलिस ने वहां की पुलिस से संपर्क कर उनके बारे में जानकारी मांगी। इस पर पता चला कि पकड़े गए युवकों के खिलाफ किसी तरह का कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है। फिर पुलिस ने एहतियात के तौर पर दोनों युवकों के खिलाफ 107,16 की कार्रवाई की है।

    यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला है

    साधु के भेष में भिक्षा मांग रहे संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। वे उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहां की पुलिस से संपर्क कर उक्त युवकों के संबंध में जानकारी ली गई। उनके खिलाफ वहां किसी तरह का कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है। दोनों युवकों के खिलाफ 107,16 की कार्रवाई की गई है। - प्रशांत कुमार, सीएसपी छावनी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.