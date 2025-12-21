पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में 'ऑपरेशन क्लीन', महिला गिरोह के चोरी की साजिश नाकाम, सादी वर्दी में तैनात पुलिस ने 9 को दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। रविवार को नगपुरा में आयोजित शिव महापुराण कथा के समापन के दौरान चोरी की नीयत से आई महिलाओं के एक संगठित गिरोह को पुलिस ने समय रहते पकड़ लिया। यह धार्मिक आयोजन कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सान्निध्य में चल रहा था, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
पुलिस के अनुसार, भीड़भाड़ का लाभ उठाकर महिलाएं श्रद्धालुओं के पर्स, मोबाइल और कीमती सामान पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रही थीं। कार्यक्रम स्थल पर सादी वर्दी में तैनात महिला पुलिस कर्मियों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली, जिसके बाद निगरानी बढ़ाई गई। घेराबंदी कर कुल नौ महिलाओं को मौके से हिरासत में लिया गया। इसी दौरान अलग-अलग पंडालों में संदिग्ध हरकतों के साथ घूम रही छह से अधिक महिलाओं से भी पूछताछ की गई।
पुलिस जांच में पकड़ी गई सभी महिलाएं नगपुरा की निवासी पाई गईं। गिरफ्तार आरोपितों में प्रकाशी जाटव (60), अंजली जाटव (26), कोमल जाटव (25), सुजाता शिंदे (31), रतना शिंदे (60) और ऊषा जाटव (40) शामिल हैं। उनके पास से कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच जारी है। आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।