मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में 'ऑपरेशन क्लीन', महिला गिरोह के चोरी की साजिश नाकाम, सादी वर्दी में तैनात पुलिस ने 9 को दबोचा

    Bhilai News: रविवार को नगपुरा में आयोजित शिव महापुराण कथा के समापन के दौरान चोरी की नीयत से आई महिलाओं के एक संगठित गिरोह को पुलिस ने समय रहते पकड़ लि ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 09:34:32 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 09:34:32 PM (IST)
    पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में 'ऑपरेशन क्लीन', महिला गिरोह के चोरी की साजिश नाकाम, सादी वर्दी में तैनात पुलिस ने 9 को दबोचा
    पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में 'ऑपरेशन क्लीन'।

    HighLights

    1. शिव महापुराण कथा में चोरी की साजिश नाकाम, 9 गिरफ्तार
    2. भीड़ का फायदा उठाकर पर्स-मोबाइल उड़ाने की थी योजना
    3. पुलिस जांच में पकड़ी गई सभी महिलाएं नगपुरा की निवासी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। रविवार को नगपुरा में आयोजित शिव महापुराण कथा के समापन के दौरान चोरी की नीयत से आई महिलाओं के एक संगठित गिरोह को पुलिस ने समय रहते पकड़ लिया। यह धार्मिक आयोजन कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सान्निध्य में चल रहा था, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

    महिला पुलिस कर्मियों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली

    पुलिस के अनुसार, भीड़भाड़ का लाभ उठाकर महिलाएं श्रद्धालुओं के पर्स, मोबाइल और कीमती सामान पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रही थीं। कार्यक्रम स्थल पर सादी वर्दी में तैनात महिला पुलिस कर्मियों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली, जिसके बाद निगरानी बढ़ाई गई। घेराबंदी कर कुल नौ महिलाओं को मौके से हिरासत में लिया गया। इसी दौरान अलग-अलग पंडालों में संदिग्ध हरकतों के साथ घूम रही छह से अधिक महिलाओं से भी पूछताछ की गई।


    यह भी पढ़ें- कोहरे का फायदा उठाकर हाथी ने किया हमला, बलरामपुर में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, वन विभाग की निगरानी पर उठे सवाल

    सभी महिलाएं नगपुरा की निवासी

    पुलिस जांच में पकड़ी गई सभी महिलाएं नगपुरा की निवासी पाई गईं। गिरफ्तार आरोपितों में प्रकाशी जाटव (60), अंजली जाटव (26), कोमल जाटव (25), सुजाता शिंदे (31), रतना शिंदे (60) और ऊषा जाटव (40) शामिल हैं। उनके पास से कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच जारी है। आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.