    पंडवानी गायिका तीजन बाई Raipur AIIMS में भर्ती, दो दिन पहले प्रधानमंत्री ने फोन पर जाना था हाल-चाल

    छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई को बेहतर इलाज के लिए रायपुर एम्स में भर्ती करवाया गया है। शनिवार को अपने रायपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने तीजन बाई की बहु को फोनकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए अब उन्हें में भर्ती कराया है।

    By Chandrakant Srivastava
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 01:38:06 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 01:45:58 PM (IST)
    पंडवानी गायिका तीजन बाई Raipur AIIMS में भर्ती, दो दिन पहले प्रधानमंत्री ने फोन पर जाना था हाल-चाल
    तीजन बाई के स्वास्थ्य की जांच करते डॉक्टर

    HighLights

    1. एम्स में इलाज के लिए भर्ती हुई तीजन बाई
    2. प्रधानमंत्री ने फोन पर जाना था हाल-चाल
    3. जिला प्रशासन को मिला है देखभाल का निर्देश

    नईदुनिया प्रतिनिधि,भिलाई: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पंडवानी गायिका तीजन बाई के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के 2 दिन बाद सोमवार को प्रशासन ने उन्हें एम्स में भर्ती कर दिया है। उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, परंतु एहतियातन प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

    जानकारी के अनुसार, तीजन बाई को भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र के ग्रामीण वार्ड गनियारी से आज सुबह 11:00 बजे के करीब एम्स रायपुर ले जाया गया। इस दौरान डॉक्टरों की टीम भी उनके साथ मौजूद थी।

    बता दें कि वर्ष 2023-24 से तीजन बाई के स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई है। उनका बीपी बढ़ा हुआ है, इसके साथ ही बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। लोगों को ठीक से पहचान भी नहीं पाती थी। स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट पर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सकों की टीम समय-समय पर भेजी जाती रही है।


    मुख्यमंत्री ने दिए थे निर्देश

    सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडवानी गायिका पदम विभूषण तीजन बाई के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी। मुख्यमंत्री ने उनके बेहरत स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए जिला प्रशासन को तीजन बाई के बेहतर उपचार और देखभाल के लिए जरूरी निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर चिकित्सकों के दल द्वारा तीजन बाई के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी।

    गनियारी स्थित निवास में उनकी नियमित जांच के लिए टीम भी भेजी जा रही थी। बीते शनिवार को तीजन बाई का स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिला प्रशासन व चिकित्सकों की टीम उनके गनियारी स्थित निवास पहुंची उस दौरान तीजन बाई के परिवार से सभी सदस्य मौजूद थे। परिवार के सदस्यों के मुताबिक तीजनबाई ठीक से बोल बता नहीं पा रही है।

    प्रधानमंत्री मोदी ने की थी बात

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर प्रवास के दौरान प्रसिद्ध पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए फोन पर उनकी बहू रेनू से बात की थी। इस दौरान रेनू ने बताया था कि तीजन बाई का स्वास्थ्य खराब है। तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है शरीर में कमजोरी है, खाने-पीने में दिक्कत हो रही है। इस पर प्रधानमंत्री ने अफसोस जताते हुए कहा था कि उनका ध्यान रखिए।

