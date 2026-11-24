नईदुनिया प्रतिनिधि,भिलाई: खुर्सीपार थाना क्षेत्र के जोन क्रमांक तीन में चिट्टा की अवैध बिक्री के मामले में पुलिस ने आरोपित रबेल सिंह(26) निवासी गोकुल नगर जामुल,गौरव अहिरवार(21) निवासी बाबादीप सिंह नगर वैशाली नगर को गिरफ्तार किया है। सितंबर माह में हुई इस घटना में पुलिस दो अपचारी बालक सहित 11 आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में अब तक 13 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं।

प्रकरण के मुताबिक 19 सितंबर 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खुर्सीपार के जोन क्रमांक तीन, जीरो स्ट्रीट स्थित जसबीर कौर के मकान में चिट्टा की अवैध बिक्री की जा रही है। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर जसबीर कौर उर्फ सोनू को पकड़ा। तलाशी में 70.460 ग्राम चिट्टा, चिट्टा बिक्री की नकद रकम 238000 रुपये, सोने के 19 आभूषण, चांदी के आभूषण और बर्तन, मोबाइल फोन तथा इलेक्ट्रानिक तराजू बरामद किए गए। शुरुआती कार्रवाई में 29.22 लाख रुपये की सामग्री जब्त हुई थी।