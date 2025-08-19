मेरी खबरें
    CG News: सेवानिवृत्त शिक्षक से 35 लाख की ठगी, क्योस्क संचालक गिरफ्तार

    नगर में 50 लाख की धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है। सेवानिवृत्त शिक्षक आनंद राम वैष्णव के खाते से 35 लाख रुपये पेंशन की रकम निकालने वाले क्योस्क संचालक इमरान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 11:18:30 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 11:18:30 PM (IST)
    CG News: सेवानिवृत्त शिक्षक से 35 लाख की ठगी, क्योस्क संचालक गिरफ्तार
    नगर में 50 लाख की धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है

    1. नगर में 50 लाख की धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है
    2. ठगी करने वाले क्योस्क संचालक इमरान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया
    3. पीड़ित पूरनलाल वैष्णव की शिकायत पर जांच शुरू हुई

    नईदुनिया, बिलाईगढ़। नगर में 50 लाख की धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है। सेवानिवृत्त शिक्षक आनंद राम वैष्णव के खाते से 35 लाख रुपये पेंशन की रकम निकालने वाले क्योस्क संचालक इमरान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इमरान ने पवनी नगर में शिक्षक परिवार के अन्य सदस्यों से भी 15 लाख की ठगी की। पीड़ित पूरनलाल वैष्णव की शिकायत पर जांच शुरू हुई।

    आरोप है कि 2016 से इमरान घर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए पेंशन निकालने में मदद करता था, लेकिन उसने चुपचाप एसआई सिस्टम सक्रिय कर दिया, जिससे हर महीने पेंशन का कुछ हिस्सा उसके खातों में ट्रांसफर होता रहा। 2024 में खाते की जांच करने पर सिर्फ 80 रुपये शेष पाए गए। बैंक स्टेटमेंट से खुलासा हुआ कि 2016 से 2024 के बीच कुल 35 लाख रुपये ट्रांसफर हुए।

    बाकी पीड़ितों की पहचान जारी

    पुलिस ने इमरान और उसके पिता इब्राहिम खान के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी शिव कुमार धारी ने बताया कि अन्य युवकों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। अब तक चार पीड़ित सामने आए हैं, जबकि अन्य की पहचान की जा रही है।

