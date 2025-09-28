छत्तीसगढ़ के भिलाई में चुनरी यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच विवाद, पथराव और चाकूबाजी में कई लोग घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के छावनी थाना क्षेत्र से बीती रात बड़ी खबर सामने आई, जहां सोनकर समाज द्वारा निकाली गई चुनरी यात्रा के दौरान अचानक विवाद बढ़कर हिंसा में बदल गया। घटना कैंप-2 इलाके की है, जहां प्रसाद बांट रहे बच्चों का विवाद दूसरे समुदाय के कुछ बच्चों से हो गया। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया और दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई।

चाकू लेकर पहुंचे युवक, 4-5 लोग घायल प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद बढ़ने पर मौके पर मौजूद बड़े लोग बीच-बचाव करने लगे। तभी अचानक दूसरे समुदाय के दो युवक चाकू लेकर पहुंच गए और हमला कर दिया। इस घटना में हिंदू समुदाय के करीब 4-5 लोग घायल हो गए। वहीं हमला करने वाले दोनों युवक भी चोटिल हुए, जिन्हें पुलिस ने तत्काल हिरासत में ले लिया।