छत्तीसगढ़ के भिलाई में चुनरी यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच विवाद, पथराव और चाकूबाजी में कई लोग घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के छावनी थाना क्षेत्र से बीती रात बड़ी खबर सामने आई, जहां सोनकर समाज द्वारा निकाली गई चुनरी यात्रा के दौरान अचानक विवाद बढ़कर हिंसा में बदल गया। घटना कैंप-2 इलाके की है, जहां प्रसाद बांट रहे बच्चों का विवाद दूसरे समुदाय के कुछ बच्चों से हो गया। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया और दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद बढ़ने पर मौके पर मौजूद बड़े लोग बीच-बचाव करने लगे। तभी अचानक दूसरे समुदाय के दो युवक चाकू लेकर पहुंच गए और हमला कर दिया। इस घटना में हिंदू समुदाय के करीब 4-5 लोग घायल हो गए। वहीं हमला करने वाले दोनों युवक भी चोटिल हुए, जिन्हें पुलिस ने तत्काल हिरासत में ले लिया।
घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग छावनी थाने के सामने एकत्र हो गए और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए थाना क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए देर रात तक गश्त तेज रखी।
घायल कमल ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी चुनरी यात्रा निकाली गई थी। माता रानी को 11 चुनरी चढ़ाने की परंपरा है, जिसमें से 9 चुनरी चढ़ाई जा चुकी थीं। इसी बीच कुछ युवकों ने गाली-गलौच शुरू कर दी। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने खंजर निकालकर हमला कर दिया। इसी तरह उमेश सोनकर ने बताया कि विवाद की शुरुआत गाली-गलौच से हुई। रोकने पर पहले पत्थरबाजी की गई और उसके बाद दो युवक चाकू लेकर आए और हमला कर दिया। इसमें कई लोगों को चोट आई है।
छावनी सीएसपी हेमप्रकाश नायक ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में दो आरोपियों सोनू कुरैशी और सानू कुरैशी को हिरासत में लिया है। दोनों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना में कुल चार लोग घायल हुए हैं। जांच जारी है और आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।