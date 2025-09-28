Raipur Breaking: रायपुर में एक और माओवादी गिरफ्तार, पास से सोने का बिस्किट और नकद बरामद

मेरी खबरें
    रायपुर में एनआईए ने एक और माओवादी को गिरफ्तार किया है। आरोपी माओवादी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया है। कुछ दिन पहले भी रायुपर में 13 लाख के इनामी माओवादी दंपती को पकड़ा गया है। गिरफ्तार माओवादी के पास से सोने का बिस्किट और नकद बरामद हुआ है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 11:55:09 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 11:58:39 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर में फिर एक माओवादी पकड़ा गया है। एसआईए ने माओवादी रामा को भाठागांव इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से सोने के बिस्किट और नगदी रकम भी मिली है। माओवादी को एनआईए कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

    बता दें कि अभी 3 दिन पहले ही रायपुर से 2 अन्य माओवीदी पकड़े गए थे। पुलिस ने रायपुर में छिपकर रह रहे माओवादी दंपती को गिरफ्तार किया था। आरोपी फर्जी आधार कार्ड बनाकर किराए के मकान में रह रहे थे। इस माओवादी दंपती के पास से भी पुलिस को डेढ़ लाख रुपये नकग और 10 ग्राम सोने का एक बिस्किट मिला था। इसने लगातार पूछताछ जारी है।

    माओवादी दंपती जग्गू और उसकी पत्नी कमला पर 13 लाख का इनाम था। दोनों रायपुर में छिपकर रह रहे थे। जांच में सामने आया है कि दोनों ने कई बड़े अधिकारियों के घरों में नौकरी की थी। माओवादी लगातार रायपुर में रह कर शीर्ष माओवादी नेताओं की छिपने में मदद कर रहे थे।

