Raipur Breaking: रायपुर में एक और माओवादी गिरफ्तार, पास से सोने का बिस्किट और नकद बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर में फिर एक माओवादी पकड़ा गया है। एसआईए ने माओवादी रामा को भाठागांव इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से सोने के बिस्किट और नगदी रकम भी मिली है। माओवादी को एनआईए कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
बता दें कि अभी 3 दिन पहले ही रायपुर से 2 अन्य माओवीदी पकड़े गए थे। पुलिस ने रायपुर में छिपकर रह रहे माओवादी दंपती को गिरफ्तार किया था। आरोपी फर्जी आधार कार्ड बनाकर किराए के मकान में रह रहे थे। इस माओवादी दंपती के पास से भी पुलिस को डेढ़ लाख रुपये नकग और 10 ग्राम सोने का एक बिस्किट मिला था। इसने लगातार पूछताछ जारी है।
माओवादी दंपती जग्गू और उसकी पत्नी कमला पर 13 लाख का इनाम था। दोनों रायपुर में छिपकर रह रहे थे। जांच में सामने आया है कि दोनों ने कई बड़े अधिकारियों के घरों में नौकरी की थी। माओवादी लगातार रायपुर में रह कर शीर्ष माओवादी नेताओं की छिपने में मदद कर रहे थे।