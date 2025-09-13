मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG News: टायर फटने से पर पलटा केमिकल से भरा टैंकर, रायुपर-नागपुर हाईवे लगा लंबा जाम

    रायपुर नागपुर हाईवे पर शनिवार को कुम्हारी के पास केमिकल से भरा टैंकर लेकर जा रही मिनी ट्रक का टायर फट गया, जिससे टैंकर गिरा और उसमें रिसाव होने लगा। सड़क पर और पास की कॉलोनी में केमिकल फैल गया। इस कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 03:54:43 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 03:56:27 PM (IST)
    CG News: टायर फटने से पर पलटा केमिकल से भरा टैंकर, रायुपर-नागपुर हाईवे लगा लंबा जाम
    हाईवे पर पलटा केमिकल से भरा टैंकर

    HighLights

    1. टायर फटने से हाईवे पर पलटा टैंकर, सड़क पर फैला कैमिकल
    2. खारुन ग्रीन कॉलोनी तक फैला केमिकल, दहशत में आए रहवासी
    3. हादसे से कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन घंटे भर तक सड़क पर जाम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: जिले के कुम्हारी में शनिवार को टायर फटने से केमिकल का टेंकर लोड मिनी ट्रक सड़क पर पलट गया। इससे देखते ही देखते फोरलेन सड़क के रायपुर-दुर्ग छोर पर लंबा जाम लग गया। मिनी ट्रक के पलटने के साथ ही टेंकर फूट पड़ा और उसमें रखा केमिकल सड़क से होते ही नजदीक के रहवासी क्षेत्र खारुन ग्रीन कॉलोनी तक फैल गया।

    naidunia_image

    घर के नजदीक ज्वलनशील केमिकल फैल जाने से रहवासी खौफजदा हो गए। पुलिस और नगर पालिका प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घंटे भर तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही।

    यह घटना शनिवार को लगभग 11 बजे फोरलेन सड़क पर कुम्हारी क्षेत्र के खारुन ग्रीन कॉलोनी के पास हुई। मिनी ट्रक सीजी 04 एलएफ 7015 रायपुर से दुर्ग की ओर जा रही थी। मिनी ट्रक के पीछे डाले पर केमिकल से भरा टैंकर लोड था।

    naidunia_image

    चालक गुलाब साहू और हेल्पर इमरान ने बताया कि मिनी ट्रक के डाला में साबुन बनाने में इस्तेमाल आने वाली केमिकल से भरा टेंकर था। अचानक टायर फटने से मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रक के पलटते ही पीछे डाले पर रखा टैंकर लुढ़ककर सड़क पर जा गिरा। इसके चलते टेंकर का केमिकल सड़क से लेकर समीप के खारुन ग्रीन कॉलोनी तक फैल गया। इससे कॉलोनी के लोगों में अनहोनी के अंदेशे से खौफ पसर गया। वहीं देखते - देखते कुम्हारी की ओर लंबा जाम लग गया।

    खबर मिलते ही कुम्हारी थाना प्रभारी योगेश्वर वर्मा सहित ट्रेफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की सूचना पर सीएमओ नेतराम चंद्राकर ने नगर पालिका की टीम भेजकर सड़क से लेकर कॉलोनी तक फैले केमिकल पर रेत की परत डलवा दी।

    यह भी पढ़ें- CG Crime: शादीशुदा महिला के साथ प्रेम संबंध को लेकर दोस्तों में रंजिश, शराब पिलाकर कर दी हत्या

    इसी दौरान ट्रेफिक पुलिस ने भी जरुरी संसाधन का उपयोग करते हुए सड़क पर पलटी मिनी ट्रक को उठाकर साइड लगा दिया। लगभग घंटे भर बाद 12 बजे के आसपास जाम क्लियर होने पर ट्रेफिक सुगम हो सकी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.