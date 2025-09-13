CG News: टायर फटने से पर पलटा केमिकल से भरा टैंकर, रायुपर-नागपुर हाईवे लगा लंबा जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: जिले के कुम्हारी में शनिवार को टायर फटने से केमिकल का टेंकर लोड मिनी ट्रक सड़क पर पलट गया। इससे देखते ही देखते फोरलेन सड़क के रायपुर-दुर्ग छोर पर लंबा जाम लग गया। मिनी ट्रक के पलटने के साथ ही टेंकर फूट पड़ा और उसमें रखा केमिकल सड़क से होते ही नजदीक के रहवासी क्षेत्र खारुन ग्रीन कॉलोनी तक फैल गया।

घर के नजदीक ज्वलनशील केमिकल फैल जाने से रहवासी खौफजदा हो गए। पुलिस और नगर पालिका प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घंटे भर तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही।