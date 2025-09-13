CG Crime: शादीशुदा महिला के साथ प्रेम संबंध को लेकर दोस्तों में रंजिश, शराब पिलाकर कर दी हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने पांच दिन बाद सुलझा ली। हत्या के पीछे कारण एक विवाहित महिला से जुड़े अवैध संबंध निकला। पुलिस ने इस मामले में आरोपित अनिल डौंडे (32) और उसके साथी तुलेश साहू (32) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

छह सितंबर की रात दोनों ने मिलकर गौरीनगर निवासी अजय सिन्हा (25) की हत्या कर शव जोरातराई गांव के रेलवे ट्रैक किनारे फेंक दिया था। सात सितंबर की सुबह शव मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला रेतने और सिर पर गंभीर चोट की पुष्टि हुई थी।