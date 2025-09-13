मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Crime: शादीशुदा महिला के साथ प्रेम संबंध को लेकर दोस्तों में रंजिश, शराब पिलाकर कर दी हत्या

    राजनांदगांव सोमनी थाना क्षेत्र में हुए हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। एक विवाहित महिला के साथ प्रेम संबंध और नजदीकियों को लेकर आरोपी युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और शव रेलवे ट्रेक के पास फेंक दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 03:25:09 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 03:27:57 PM (IST)
    CG Crime: शादीशुदा महिला के साथ प्रेम संबंध को लेकर दोस्तों में रंजिश, शराब पिलाकर कर दी हत्या
    दोस्त की हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने पांच दिन बाद सुलझा ली। हत्या के पीछे कारण एक विवाहित महिला से जुड़े अवैध संबंध निकला। पुलिस ने इस मामले में आरोपित अनिल डौंडे (32) और उसके साथी तुलेश साहू (32) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    छह सितंबर की रात दोनों ने मिलकर गौरीनगर निवासी अजय सिन्हा (25) की हत्या कर शव जोरातराई गांव के रेलवे ट्रैक किनारे फेंक दिया था। सात सितंबर की सुबह शव मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला रेतने और सिर पर गंभीर चोट की पुष्टि हुई थी।

    दोस्त ने ही रची साजिश

    कत्ल का मास्टरमाइंड गौरीनगर निवासी अनिल डौंडे निकला, जो अजय का दोस्त था। पूछताछ में अनिल ने बताया कि उसकी प्रेमिका से अजय के बढ़ते संबंधों को लेकर वह नाराज था। कई बार मना करने के बावजूद दोनों के बीच रिश्ता खत्म नहीं हुआ। इसके बाद उसने हत्या की साजिश रची और पुराने हत्याकांड का आरोपित रह चुके तुलेश साहू को इसमें शामिल किया।

    15 साल से चल रहा था प्रेम संबंध

    पुलिस के मुताबिक अनिल का एक महिला से 15 वर्षों से प्रेम संबंध था। महिला अपने पति और बच्चों को छोड़कर अनिल के साथ रह रही थी। अनिल ने उसे अपनी पत्नी बताकर किराये का मकान दिलाया और आर्थिक जिम्मेदारी भी उठाई। इस बीच जब वह गांव गया तो अजय को उसकी देखरेख की जिम्मेदारी दी। इसी दौरान अजय और महिला के बीच नजदीकियां बढ़ीं।

    यह भी पढ़ें- CG News: दो भाइयों को गिरफ्तार करके ले गई UP Police, घर वालों ने दर्ज कराया अपहरण का केस

    शराब पिलाकर किया वार

    हत्या की रात अनिल और तुलेश, अजय को साथ लेकर जोरातराई रेलवे ट्रैक किनारे पहुंचे। वहां तीनों ने शराब पी। इसी दौरान विवाद हुआ और तुलेश ने अजय के सिर पर पत्थर से वार किया। इसके बाद अनिल ने चाकू से उसका गला रेत दिया। वारदात के बाद दोनों आरोपित कपड़े बदलकर अलग-अलग स्थानों पर छिप गए थे। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.