CG Crime: शादीशुदा महिला के साथ प्रेम संबंध को लेकर दोस्तों में रंजिश, शराब पिलाकर कर दी हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने पांच दिन बाद सुलझा ली। हत्या के पीछे कारण एक विवाहित महिला से जुड़े अवैध संबंध निकला। पुलिस ने इस मामले में आरोपित अनिल डौंडे (32) और उसके साथी तुलेश साहू (32) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
छह सितंबर की रात दोनों ने मिलकर गौरीनगर निवासी अजय सिन्हा (25) की हत्या कर शव जोरातराई गांव के रेलवे ट्रैक किनारे फेंक दिया था। सात सितंबर की सुबह शव मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला रेतने और सिर पर गंभीर चोट की पुष्टि हुई थी।
कत्ल का मास्टरमाइंड गौरीनगर निवासी अनिल डौंडे निकला, जो अजय का दोस्त था। पूछताछ में अनिल ने बताया कि उसकी प्रेमिका से अजय के बढ़ते संबंधों को लेकर वह नाराज था। कई बार मना करने के बावजूद दोनों के बीच रिश्ता खत्म नहीं हुआ। इसके बाद उसने हत्या की साजिश रची और पुराने हत्याकांड का आरोपित रह चुके तुलेश साहू को इसमें शामिल किया।
पुलिस के मुताबिक अनिल का एक महिला से 15 वर्षों से प्रेम संबंध था। महिला अपने पति और बच्चों को छोड़कर अनिल के साथ रह रही थी। अनिल ने उसे अपनी पत्नी बताकर किराये का मकान दिलाया और आर्थिक जिम्मेदारी भी उठाई। इस बीच जब वह गांव गया तो अजय को उसकी देखरेख की जिम्मेदारी दी। इसी दौरान अजय और महिला के बीच नजदीकियां बढ़ीं।
हत्या की रात अनिल और तुलेश, अजय को साथ लेकर जोरातराई रेलवे ट्रैक किनारे पहुंचे। वहां तीनों ने शराब पी। इसी दौरान विवाद हुआ और तुलेश ने अजय के सिर पर पत्थर से वार किया। इसके बाद अनिल ने चाकू से उसका गला रेत दिया। वारदात के बाद दोनों आरोपित कपड़े बदलकर अलग-अलग स्थानों पर छिप गए थे। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।