    By Chandrakant Srivastava
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 05:43:00 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 05:43:00 AM (IST)
    CG News: दुर्ग में मतांतरण के प्रयास को लेकर बवाल, दोनों पक्षों में मारपीट और झूमाझटकी, प्राथमिकी दर्ज
    दुर्ग में मतांतरण के प्रयास को लेकर बवाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में रविवार को मतांतरण के प्रयास को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि एक मकान में प्रार्थना सभा के दौरान मतांतरण का प्रयास किया जा रहा था। जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान मसीही समुदाय के कुछ लोग भी बाहर से वहां पहुंचे और विवाद की स्थिति बन गई।

    दोनों पक्षों में झूमाझटकी और मारपीट भी हुई। इस दौरान विरोध करने पहुंची कुछ महिलाओं के कपड़े फट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया और दोनों ही पक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

    जानकारी के अनुसार, पद्मनाभपुर स्थित कालीबाड़ी के पास सुबह 10 बजे के करीब एक मकान में मसीही समुदाय द्वारा प्रार्थना सभा की जा रही थी। आरोप है कि इसी दौरान वहां पर मतांतरण का प्रयास किया जा रहा था। इस पर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया। इसके बाद क्रिश्चियन काउंसिल आफ चर्च के अध्यक्ष एम. जोनाथन सहित कुछ युवक वहां पहुंचे और विवाद शुरू हो गया।

    पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलगांव थाना परिसर में मसीही समुदाय और हिंदूवादी संगठन के अन्य लोग भी विरोध दर्ज कराने पहुंच गए।

    बयान

    रतन यादव, प्रांतीय संयोजक, बजरंग दल का कहना है कि “निजी घर को अवैध तरीके से चर्च बना लिया गया और मतांतरण का प्रयास किया जा रहा था। विरोध करने पर महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए।”

    बी. स्वामी नादुलु, बिशप दुर्ग का कहना है कि “चर्च में शांतिपूर्वक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। कुछ लोगों ने विरोध किया और मारपीट शुरू कर दी।”

    पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर एम. जोनाथन व अन्य के खिलाफ धारा 299, 296, 115, 351 बीएनएस और मसीही समुदाय की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 298, 115, 351 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

