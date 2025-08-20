थम नहीं रहा कुत्तों का आतंक... भिलाई में एक बच्ची को कई जगह नोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र में डॉग बाइट (कुत्ता द्वारा काटने) के मामले थम नहीं रहे हैं। वहीं निगम प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश की स्थिति बनने लगी है। बुधवार को बिजली नगर कॉलोनी में रहने वाली आठ वर्षीय बच्ची किरण को आवारा कुत्ता ने हाथ व पैर में कई जगह नोचा। मोहल्ले के लोगों ने उसे किसी तरह बचाया। सुपेला अस्पताल में उपचार के लिए बच्ची को जब लेकर स्वजन पहुंचे तो उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे।

निकाय के पास कुत्तों को पकड़ने का संसाधन नहीं भिलाई-चरोदा नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों का बधियाकरण कोरोनाकाल के दौरान से ही बंद है। नगर निगम क्षेत्र में अब तक डॉग हाउस का निर्माण भी नहीं किया गया है। 40 वार्ड वाले इस निकाय के पास आवारा कुत्तों को पकड़ने स्वयं का कोई भी संसाधन नहीं है और न ही इसके लिए कोई प्रयास जमीनी स्तर पर किया गया। यही वजह है कि शहर की मुख्य सड़कों से लेकर वार्ड में गली मोहल्ले तक में आवारा कुत्तों का आतंक नजर आ रहा है।