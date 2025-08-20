मेरी खबरें
    थम नहीं रहा कुत्तों का आतंक... भिलाई में एक बच्ची को कई जगह नोचा

    भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र में डॉग बाइट (कुत्ता द्वारा काटने) के मामले थम नहीं रहे हैं। वहीं निगम प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश की स्थिति बनने लगी है। बुधवार को बिजली नगर कॉलोनी में रहने वाली आठ वर्षीय बच्ची किरण को आवारा कुत्ता ने हाथ व पैर में कई जगह नोचा।

    Wed, 20 Aug 2025 11:20:16 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 11:20:16 PM (IST)
    भिलाई में थम नहीं रहा कुत्तों का आतंक

    HighLights

    1. हर दिन पांच से अधिक घटनाएं हो रही है।
    2. भिलाई-चरोदा क्षेत्र में निगम प्रशासन बेपरवाह।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र में डॉग बाइट (कुत्ता द्वारा काटने) के मामले थम नहीं रहे हैं। वहीं निगम प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश की स्थिति बनने लगी है। बुधवार को बिजली नगर कॉलोनी में रहने वाली आठ वर्षीय बच्ची किरण को आवारा कुत्ता ने हाथ व पैर में कई जगह नोचा। मोहल्ले के लोगों ने उसे किसी तरह बचाया। सुपेला अस्पताल में उपचार के लिए बच्ची को जब लेकर स्वजन पहुंचे तो उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे।

    निकाय के पास कुत्तों को पकड़ने का संसाधन नहीं

    भिलाई-चरोदा नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों का बधियाकरण कोरोनाकाल के दौरान से ही बंद है। नगर निगम क्षेत्र में अब तक डॉग हाउस का निर्माण भी नहीं किया गया है। 40 वार्ड वाले इस निकाय के पास आवारा कुत्तों को पकड़ने स्वयं का कोई भी संसाधन नहीं है और न ही इसके लिए कोई प्रयास जमीनी स्तर पर किया गया। यही वजह है कि शहर की मुख्य सड़कों से लेकर वार्ड में गली मोहल्ले तक में आवारा कुत्तों का आतंक नजर आ रहा है।

    ढाई वर्षीय बच्चे पर आवारा कुत्ते ने किया हमला

    स्थिति यह है कि रात में दोपहिया सवार भी इनसे सुरक्षित नहीं रहते। वहीं भिलाई-तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन हर दिन पांच से छह मामले आने लगे हैं। बीते 12 जून को गांधी नगर भिलाई-तीन निवासी ढाई वर्षीय बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया था। बच्चे के कूल्हे, पेट, दोनों पैर में कई जगहों पर कुत्ता ने नोचकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद सिरसा गेट चौक के पास आवारा कुत्ता ने 10 से अधिक लोगों को काट चुका। इसमें बच्चे, महिला व बुजुर्ग शामिल हैं।

