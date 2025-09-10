मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Crime: भिलाई में मॉर्निंग वॉक पर निकले दो लोगों पर चाकू से हमला, एक की हालत गंभीर

    भिलाई में बुधवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 अलग-अलग पर चाकू से हमले की वारदात सामने आयी है। 3 बाइक सवार बदमाशों ने 2 स्थानों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इस हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    By Mahendra Kumar Sahu
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 04:46:18 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 04:53:47 PM (IST)
    CG Crime: भिलाई में मॉर्निंग वॉक पर निकले दो लोगों पर चाकू से हमला, एक की हालत गंभीर
    भिलाई में 2 लोगों पर चाकू से हमला (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोगों पर चाकू से हमला
    2. लूट के इरादे से बाइक पर आए थे 3 बदमाश
    3. भिलाई शहर के दो स्थानों पर एक जैसी वारदात

    नईदुनिया, प्रतिनिधि, भिलाई। बीएसपी टाउनशिप के सेंट्रल एवेन्यू में बुधवार तड़के मॉर्निंग वॉक पर निकले दो लोगों पर चाकू से हमला किया गया। लूट के इरादे से बाइक सवार तीन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार बदमाशों ने सेंट्रल एवेन्यू पर सेक्टर-2 गणेश पंडाल के सामने एक शख्स को और सेक्टर 5 व 6 के बीच एक शख्स को चाकू मारा। इस दौरान एक शख्स का मोबाइल भी लूट कर ले गए। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    मिली जानकारी के अनुसार उक्त दोनों ही घटनाओं का पैटर्न एक जैसा है। पहली घटना सेक्टर -2 गणेश पंडाल के सामने सेंट्रल एवेंन्यू के पास की है। यहां सुबह लगभग 5 बजे सेक्टर 5 सड़क 15 निवासी 50 वर्षीय प्रवेश वैद्य को पीछे से तीन बाइक सवार युवकों ने धारदार वस्तु से मारा। इससे लूट का प्रयास किया गया। लेकिन उस समय इनके पास कुछ भी नहीं था। इसके कुछ देर बाद सेक्टर 06 में सेंट्रल एवेन्यू पर मॉर्निंग वॉक पर निकले सेक्टर 5 सड़क 2 के व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों ने चाकू मार दिया।

    इसके बाद उनका मोबाइल छीनकर भाग खड़े हुए। व्यक्ति का नाम राजा बाबू बताया जा रहा है। राजाबाबू को गंभीर चोट आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रवेश वैद्य को तीन टाके लगे हैं। भिलाई नगर पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए सीसी टीवी खंगालना शुरू कर दिया है।

    यह भी पढ़ें- CG News: जवान ने सर्विस रायफल से साली और चाचा ससुर को उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार

    मॉर्निंग वॉक के दौरान चंद मिनटों में हुई दो चाकू मारी की घटनाओं ने लोगों को दहशत में ला दिया है। अब सुबह की सैर करना भी लोगों के लिए आफत बनती जा रही है।

    गौरतलब है कि जिले में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है। आए दिन लूट चोरी हत्या जैसे वारदात हो रहें हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.