CG Crime: भिलाई में मॉर्निंग वॉक पर निकले दो लोगों पर चाकू से हमला, एक की हालत गंभीर

नईदुनिया, प्रतिनिधि, भिलाई। बीएसपी टाउनशिप के सेंट्रल एवेन्यू में बुधवार तड़के मॉर्निंग वॉक पर निकले दो लोगों पर चाकू से हमला किया गया। लूट के इरादे से बाइक सवार तीन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार बदमाशों ने सेंट्रल एवेन्यू पर सेक्टर-2 गणेश पंडाल के सामने एक शख्स को और सेक्टर 5 व 6 के बीच एक शख्स को चाकू मारा। इस दौरान एक शख्स का मोबाइल भी लूट कर ले गए। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार उक्त दोनों ही घटनाओं का पैटर्न एक जैसा है। पहली घटना सेक्टर -2 गणेश पंडाल के सामने सेंट्रल एवेंन्यू के पास की है। यहां सुबह लगभग 5 बजे सेक्टर 5 सड़क 15 निवासी 50 वर्षीय प्रवेश वैद्य को पीछे से तीन बाइक सवार युवकों ने धारदार वस्तु से मारा। इससे लूट का प्रयास किया गया। लेकिन उस समय इनके पास कुछ भी नहीं था। इसके कुछ देर बाद सेक्टर 06 में सेंट्रल एवेन्यू पर मॉर्निंग वॉक पर निकले सेक्टर 5 सड़क 2 के व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों ने चाकू मार दिया।