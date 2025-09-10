CG News: जवान ने सर्विस रायफल से साली और चाचा ससुर को उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जिल के हरदीबाजार थाना क्षेत्र में सीएएफ की 13वीं बटालियन के जवान ने दो लोगों की हत्या कर दी है। आरोपी जवाने ने सर्विस रायफल से अपने ही ससुराल वालों को मौत के घाट उतार दिया है। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी जवान का नाम शेषराम बिंझवार बताया जा रहा है। जिसने घरेलू विवाद के चलते अपने सर्विस रायफल से दो लोगों की हत्या कर दी है। दोनों मृतक जिले के उमेंदी भाठा के निवासी हैं। मृतकों में आरोपी की एक 17 वर्षीय साली है और चाचा ससुर है, जिसका नाम राजेश कुमार (33) बताया जा रहा है।