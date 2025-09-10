मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG News: जवान ने सर्विस रायफल से साली और चाचा ससुर को उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार

    कोरबा स्थित सीएएफ के 13वीं बटालियन के एक जवान ने अपनी सर्विस रायफल से दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों में उसकी साली और चाचा ससुर शामिल हैं। प्रारंभिक पूछताछ में हत्या की वजह घरेलू विवाद सामने आया है। आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    By Suresh kumar Dewangan
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 02:22:53 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 02:31:13 PM (IST)
    CG News: जवान ने सर्विस रायफल से साली और चाचा ससुर को उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार
    जवान ने सर्विस रायफल से 2 लोगों को मारा (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. कोरबा में जवान ने सर्विस रायफल से 2 लोगों की हत्या की
    2. घरेलू विवाद को लेकर अपनी साली और चाचा ससुर को मारा
    3. पुलिस ने हत्या का आरोपी जवान को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जिल के हरदीबाजार थाना क्षेत्र में सीएएफ की 13वीं बटालियन के जवान ने दो लोगों की हत्या कर दी है। आरोपी जवाने ने सर्विस रायफल से अपने ही ससुराल वालों को मौत के घाट उतार दिया है। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है।

    जानकारी के अनुसार, आरोपी जवान का नाम शेषराम बिंझवार बताया जा रहा है। जिसने घरेलू विवाद के चलते अपने सर्विस रायफल से दो लोगों की हत्या कर दी है। दोनों मृतक जिले के उमेंदी भाठा के निवासी हैं। मृतकों में आरोपी की एक 17 वर्षीय साली है और चाचा ससुर है, जिसका नाम राजेश कुमार (33) बताया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- रायपुर में महिला ने थाना परिसर में खुद को लगाई आग और दौड़ पड़ी, अस्पताल में भर्ती

    बता दें कि घटना से सबंधित जानकारी देते हुए कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि जवान ने विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी है। वहीं शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.