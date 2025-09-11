Bhilai News: मछली पकड़ने गए दो लोगों की नाले में बहने से मौत, दो दिन खोजने के बाद SDRF को मिले शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: जुनवानी स्थित नाले में मंगलवार की रात दो लोग बह गए। दोनों यहां मछली पकड़ने पहुंचे थे और एक का पैर फिसला और तेज बहाव में बहता चला गया। वहीं दूसरा युवक उसे बचाने के लिए कूदा लेकिन वह भी बह गया। हादसे की सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम रात से ही रेस्क्यू में जुटी हुई है। बहे दो युवकों में से एक का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया। वहीं दूसरे शव को गुरुवार के दिन बरामद किया गया।

घटना मंगलवार रात करीब आठ बजे के आसपास हुई। स्मृति नगर चौकी अंतर्गत विनोबा नगर जुनवानी निवासी पीलू निषाद और पवन खुटेल जुनवानी स्थित नाले में मछली पकड़ने गए थे। इस दौरान पवन का पैर फिसल गया और वह नाले में गिर गया। उसे बचाने के लिए उसका साथी पीलू भी नाले में कूद गया।