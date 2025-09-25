भिलाई में शराब दुकान खोलने के विरोध में धरने पर बैठी महिलाएं, पिछले हफ्ते हुई हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: शराब की दुकान के विरोध में महिलाएं अब सड़क पर उतर आई हैं। गुरुवार को खुर्सीपार शिवाजी नगर क्षेत्र में शराब की दुकान खुलने के पहले महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। महिलाओं ने दुकान खोलने पहुंचे कर्मियों को रोक दिया और शटर खोलने ही नहीं दिया। दुकान के सामने ही धरने पर बैठ गईं।

महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए दो टूक कहा कि वे यहां पर शराब की दुकान खुलने नहीं देंगी। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था लगा दी है। शराब की यह दुकान उसी वार्ड में राजेंद्र नगर से शिफ्ट की गई है, जहां बीते सप्ताह हत्या की घटना की घटना हुई थी. उसी घटना के बाद वहां की महिलाएं विरोध करते हुए सड़क पर बैठ गई।

बता दें कि आबकारी विभाग की ओर से खुर्सीपार के वार्ड-51 शिवाजी नगर में फोरलेन के ठीक किनारे एक बिल्डिंग में शराब की दुकान खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। एक दिन पहले ही इसी वार्ड में करीब एक किलोमीटर दूर स्थित राजेंद्र नगर स्थित दुकान से पूरा सामान शिफ्ट कर लिया गया। गुरुवार को जैसे ही शराब दुकान खोलने का प्रयास हुआ, महिलाएं सुबह नौ बजे के करीब मौके पर पर पहुंच गईं और दुकान के शटर को खुलने नहीं दिया। विरोध इतना संगठित और शांतिपूर्ण था कि आबकारी विभाग के लोगों को वहां से हटना पड़ गया। इसके बाद विभाग द्वारा वहां पर पुलिस बुला ली गई। समझाइश का प्रयास चला लेकिन महिलाओं वहीं धरना पर बैठी रही।