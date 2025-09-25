मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Crime: कोरबा में घर पर सरेआम फायरिंग, अंतरजातीय शादी से जुड़ा मामला

    कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र बुधवार देर रात फायरिंग की वारदात हुई है। यूपी के शूटर ने एक घर को निशाना बनाकर गोली चलाई, जो शटर पारकर दरवाजे पर लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस वारदात को अंतरजातीय विवाह के साथ जोड़कर देख रही है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 11:42:23 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 11:52:23 AM (IST)
    CG Crime: कोरबा में घर पर सरेआम फायरिंग, अंतरजातीय शादी से जुड़ा मामला
    घर को निशाना बनाकर सरेआम फायरिंग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कसनिया मार्ग में बुधवार देर रात गोली चल गई। फायरिंग की घटना की खबर फैलते ही सनसनी व्याप्त हो गई और मौके पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी समेत कई अधिकारी पहुंचे और जांच पड़ताल की। भाग रहे एक आरोपी को लोगों के सहयोग से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के निवासी सिकन्दर मेमन के घर के सामने फायरिंग की गई है। एक गोली शटर से पार निकल गई और दूसरी दरवाजे पर लगी है। हालांकि इस वारदात में कोई जख्मी नहीं हुआ।

    इस मामले को एक बहुचर्चित प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल एसपी ने इतना ही बताया है कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अब सवाल और जांच का विषय है कि गोली पकड़े गए आरोपित ने खुद चलाई या फिर कोई और है जिसके कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। मौके से कारतूस का खाली खोखा बरामद किया गया है।

    शर्ट बदलकर भाग रहा था आरोपी

    आरोपी बाइक में सवार था, घटना के बाद बाइक को लावारिस छोड़कर शर्ट बदल ली थी, ताकि कोई उसे पहचान ना सके। घटना के बाद सक्रिय हुए आसपास के लोगों की नजर उस पर पड़ी। संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए उसका पीछा करना शुरू किए। वह बस में बैठकर भागने की कोशिश किया। पहले ही पुलिस को इसकी सूचना दी जा चुकी थी। आरोपी भागता, इससे पहले पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया।

    यह भी पढ़ें- 39 साल तक झेलता रहा 'मेरा बाप घूसखोर' का कलंक, 100 रुपये रिश्वत के आरोप ने बर्बाद कर दिया 'बचपन'

    इस मामले से जोड़ा जा रहा फायरिंग को

    बताया जा रहा है कि सिकंदर मेमन के भतीजे ने करीब एक माह पहले हिंदू लड़की से लव मैरिज किया है। इसे लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी, अब इस घटना को भी उससे जोड़कर देखा जा रहा। पकड़ा गया शूटर प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला बताया जा रहा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.