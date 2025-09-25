CG Crime: कोरबा में घर पर सरेआम फायरिंग, अंतरजातीय शादी से जुड़ा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कसनिया मार्ग में बुधवार देर रात गोली चल गई। फायरिंग की घटना की खबर फैलते ही सनसनी व्याप्त हो गई और मौके पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी समेत कई अधिकारी पहुंचे और जांच पड़ताल की। भाग रहे एक आरोपी को लोगों के सहयोग से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के निवासी सिकन्दर मेमन के घर के सामने फायरिंग की गई है। एक गोली शटर से पार निकल गई और दूसरी दरवाजे पर लगी है। हालांकि इस वारदात में कोई जख्मी नहीं हुआ। इस मामले को एक बहुचर्चित प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल एसपी ने इतना ही बताया है कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अब सवाल और जांच का विषय है कि गोली पकड़े गए आरोपित ने खुद चलाई या फिर कोई और है जिसके कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। मौके से कारतूस का खाली खोखा बरामद किया गया है।