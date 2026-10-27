भिलाई टाउनशिप में सनसनीखेज वारदात, सीवरेज पाइप साफ कर रहे मजदूरों को मिला इंसान का कटा सिर

नईदुनिया प्रतिनिधि,भिलाई: बीएसपी टाउनशिप में भिलाई होटल स्टाफ क्वार्टर के पीछे स्थित नर्सरी में सीवरेज पाइप की सफाई के दौरान इंसान का कटा हुआ सिर मिला है l इसे करीब एक माह पुराना होना बताया जा रहा है l पुलिस के मुताबिक सिर को चार पॉलीथिन में लपेटकर सीवरेज पाइप में डाला गया था। सूचना पर भिलाई नगर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सिर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में सिर करीब एक महीने पुराना होने की आशंका है।

पुलिस के अनुसार स्टाफ क्वार्टर में पिछले चार दिनों से सीवरेज जाम होने की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद सफाई ठेका मजदूर अरुण, राजेश, दीपक और रोशन नर्सरी में बने सीवरेज चेंबर की सफाई करने पहुंचे। चेंबर का ढक्कन खोलने पर पाइप में पॉलीथिन फंसी मिली।