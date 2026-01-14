नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। नंदिनी रोड में बोगदा पुलिया से कुछ दूरी पर तिवारी पेट्रोल पंप के पास तेज रफ़्तार कार अनियंत्रित होकर मंगलवार बुधवार की दरम्यानी रात डेढ़ से दो बजे के बीच सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड से जा टकराई। इसके बाद कार एक मकान की दीवार में टकराई और गड्ढे में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार प्रवीण कुमार निवासी सुपेला नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वही कार में तीन अन्य लोग भी सवार थे,जो बुरी तरह घायल हो गए। घायलों का इलाज बीएमसी हास्पिटल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक ये सभी प्रशांत मांडले नामक युवक को उसके गांव कचांदुर छोड़ने जा रहे थे।

भिलाई में कार जो दीवार से टकरा कर गढ्ढे में गिर गई l हादसे के करीब 21 घंटे पहले प्रवीण ने अपने स्व.पिता को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाया था। जिसमें उसने लिखा था कि मिस यू पापा-बहुत याद आ रही है आज आपकी,आकर मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना,पापा बहुत वक्त हुआ आपसे बात किए हुए। इस स्टेटस को डाले 21 घंटे भी नहीं हुए थे कि सड़क हादसे में प्रवीण की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटना नंदिनी से जामुल रोड की है।

जब कार में सवार चार युवक नंदिनी से जामुल की ओर आ रहे थे। तेज रफ्तार कार रात्रि डेढ़ से दो बजे के बीच पहले सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड से टकराई इसके बाद समीप घर की दीवार से टकराकर गड्ढे में जा गिरी। कार क्रमांक सीजी 10 एके 7522 को राहुल साहू चल रहा था। जैसे ही हादसा हुआ जोरदार आवाज आई। इससे आसपास के घर के लोग बाहर निकल गए। उन्होंने हादसा देखा और फौरन इसकी सूचना डायल 112 को दी मौके पर डायल 112 की पुलिस पहुंची और घायलों को निकाल कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी।