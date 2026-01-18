बीजापुर में 120 घरों पर चला बुलडोजर, माओवादी हिंसा पीड़ित के घर भी इसमें शामिल

नईदुनिया न्यूज, बीजापुर। नए बस स्टैंड के पीछे बसे अस्थायी मोहल्ले में दो दिनों तक चले प्रशासन के बुलडोजर ने सिर्फ दीवारें और छप्पर नहीं तोड़े, बल्कि उन लोगों के भरोसे और भविष्य को भी रौंद गया, जो खुद को माओवाद की हिंसा से बचाकर शहर में सुरक्षित जीवन की तलाश में आए थे।

जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर करीब 120 मकानों को ध्वस्त कर दिया। अब इन टूटे घरों के बीच यह सवाल खड़ा है कि क्या इनमें रहने वाले वास्तव में माओवाद पीड़ित थे या फिर महज अतिक्रमणकारी।

20 परिवार खुद को माओवाद पीड़ित बता रहे

कार्रवाई के बाद सामने आए दावों के अनुसार, तोड़े गए मकानों में से करीब 20 परिवार खुद को माओवाद पीड़ित बता रहे हैं। इनका कहना है कि वे गांवों में माओवादियों के डर से खेती-बाड़ी छोड़कर शहर आए थे। चिन्नाकवाली गांव की मीना यालम, संतोष और कृष्णा राव बताते हैं कि वे तीन साल पहले यहां आकर बसे थे।

मीना यालम का कहना है कि शांतिनगर में पहले जमीन मिली थी, लेकिन परिवार बढ़ने के बाद रहने की जगह कम पड़ गई। मजबूरी में उन्होंने यहां छोटा मकान बनाया। अब बिना किसी नोटिस के घर तोड़ दिया गया।

ठंड के मौसम में हम सड़क पर आ गए, घर का सारा सामान भी टूट गया। इसी इलाके में कांदुलनार, पेद्दाजोजेर, मोदकपाल सहित दस से अधिक गांवों से आए लोग रह रहे थे।

दावाः पांच मकान जिला रिजर्व गार्ड के जवानों के

दावा यह भी है कि पांच मकान जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के जवानों के परिवारों के थे, जिनके सदस्य माओवाद विरोधी अभियानों में तैनात हैं। इस पर सियासत भी गरमा गई है।

सीपीआइ नेता कमलेश झाड़ी ने कहा कि एक तरफ सरकार पुनर्वास और मुख्यधारा में लौटाने की बात करती है, दूसरी ओर माओवाद पीड़ितों और जवानों के परिवारों के घर तोड़ दिए जाते हैं। यह बेहद अमानवीय है।

दावों से सहमत नहीं प्रशासन

बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा का कहना है कि जिन परिवारों को वास्तव में माओवाद प्रभावित माना गया, उन्हें पहले ही शांतिनगर में बसाया जा चुका है। जहां कार्रवाई हुई, वहां नया अतिक्रमण था। जांच में किसी भी परिवार के माओवाद पीड़ित होने के प्रमाण नहीं मिले।