CG News: RMSA पोर्टा केबिन के 24 अधीक्षकों पर गिरी गाज, भ्रष्टाचार के मामले में पद से हटाए गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर : जिले के 26 आरएमएसए पोर्टा केबिन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जिस पर कार्रवाई करते हुए 24 अधीक्षकों को पद से हटाया गया है। लगभग डेढ़ करोड़ के बिना बिल सामान खरीदी के कारण पहले ही में एक एपीओ पुरुषोत्तम चंद्रकार को निलंबित कर दिया है। एक और कर्मचारी पर प्रशासन कार्रवाई किये जाने की जानकारी मिली है।

सूत्रों ने बताया कि उक्त दोनों के कहने पर पोर्टा केबिन के अधीक्षकों ने बिना बिल के भुगतान कर दिया। जबकि अधीक्षकों की दलील है कि पूर्व में भी इस तरह से चलते संबंधित फर्म को भुगतना कराया गया। इस फर्जी भुगतान के संबंध में प्रशासन द्वारा दो विभागीय लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। सबसे ज्यादा भोपालपटनम ब्लॉक के 11 अधीक्षक पर हटाने की कार्रवाई की।