    CG News: RMSA पोर्टा केबिन के 24 अधीक्षकों पर गिरी गाज, भ्रष्टाचार के मामले में पद से हटाए गए

    बीजापुर जिले के 26 पोर्टा केबिनों में हुए भ्रष्टाचार के मामले में प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। पोर्टा केबिन के 24 अधीक्षकों को पद से हटा दिया गया है। इस मामले में एपीओ पुरुषोत्तम चंद्रकार के साथ ही एक और कर्मचारी के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

    By Vinod Singh
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 09:51:46 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 09:53:28 AM (IST)
    पोर्टा केबिन घोटाला मामले में 24 अधीक्षक निलंबित

    HighLights

    1. आरएमएसए पोर्टा केबिन के 24 अधीक्षकों को प्रशासन ने हटाया
    2. मामला माध्यमिक स्तर के पोर्टा केबिन में डेढ़ करोड़ के घोटाले का
    3. मामले में पहले ही एपीओ पुरुषोत्तम चंद्रकार और एक कर्मचारी निलंबित

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर : जिले के 26 आरएमएसए पोर्टा केबिन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जिस पर कार्रवाई करते हुए 24 अधीक्षकों को पद से हटाया गया है। लगभग डेढ़ करोड़ के बिना बिल सामान खरीदी के कारण पहले ही में एक एपीओ पुरुषोत्तम चंद्रकार को निलंबित कर दिया है। एक और कर्मचारी पर प्रशासन कार्रवाई किये जाने की जानकारी मिली है।

    naidunia_image

    सूत्रों ने बताया कि उक्त दोनों के कहने पर पोर्टा केबिन के अधीक्षकों ने बिना बिल के भुगतान कर दिया। जबकि अधीक्षकों की दलील है कि पूर्व में भी इस तरह से चलते संबंधित फर्म को भुगतना कराया गया। इस फर्जी भुगतान के संबंध में प्रशासन द्वारा दो विभागीय लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। सबसे ज्यादा भोपालपटनम ब्लॉक के 11 अधीक्षक पर हटाने की कार्रवाई की।

    24 अधीक्षकों पर पद से हटाने की कार्रवाई

    पोर्टा केबिन के 24 अधीक्षकों को प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अधीक्षक पद से हटाकर नये लोगों को कार्य करने के आदेश जारी किए हैं। ज्ञात हो कि जिले के चारों ब्लॉक के पोर्टा केबिन अधीक्षक जिन्होंने भुगतान की कार्रवाई की उन्हें कलेक्टर संबित मिश्रा द्वारा पद से हटाया गया।

    naidunia_image

    कुछ दिन पहले ही कार्रवाई के डर अधीक्षकों ने कलेक्टर के सामने सिफाई दी थी कि हमारी गलती नहीं हमें भुगतान करने कहा गया उसी आधार पर भुगतान कर दिया। अधीक्षकों ने यह भी कहा कि इस लेन देन में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है।

    naidunia_image

    जानकारी के अनुसार, कलेक्टर संबित मिश्रा ने मामले में सभी अधीक्षकों की बात सुनी। जिसके बाद उनसे कहा था कि आपने गलती की है कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। इसी का परिणाम रहा कि 26 पोर्टा केबिन के 24 अधीक्षकों को प्रशासन ने हटा दिया है।

