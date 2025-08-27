CG News: RMSA पोर्टा केबिन के 24 अधीक्षकों पर गिरी गाज, भ्रष्टाचार के मामले में पद से हटाए गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर : जिले के 26 आरएमएसए पोर्टा केबिन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जिस पर कार्रवाई करते हुए 24 अधीक्षकों को पद से हटाया गया है। लगभग डेढ़ करोड़ के बिना बिल सामान खरीदी के कारण पहले ही में एक एपीओ पुरुषोत्तम चंद्रकार को निलंबित कर दिया है। एक और कर्मचारी पर प्रशासन कार्रवाई किये जाने की जानकारी मिली है।
सूत्रों ने बताया कि उक्त दोनों के कहने पर पोर्टा केबिन के अधीक्षकों ने बिना बिल के भुगतान कर दिया। जबकि अधीक्षकों की दलील है कि पूर्व में भी इस तरह से चलते संबंधित फर्म को भुगतना कराया गया। इस फर्जी भुगतान के संबंध में प्रशासन द्वारा दो विभागीय लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। सबसे ज्यादा भोपालपटनम ब्लॉक के 11 अधीक्षक पर हटाने की कार्रवाई की।
पोर्टा केबिन के 24 अधीक्षकों को प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अधीक्षक पद से हटाकर नये लोगों को कार्य करने के आदेश जारी किए हैं। ज्ञात हो कि जिले के चारों ब्लॉक के पोर्टा केबिन अधीक्षक जिन्होंने भुगतान की कार्रवाई की उन्हें कलेक्टर संबित मिश्रा द्वारा पद से हटाया गया।
कुछ दिन पहले ही कार्रवाई के डर अधीक्षकों ने कलेक्टर के सामने सिफाई दी थी कि हमारी गलती नहीं हमें भुगतान करने कहा गया उसी आधार पर भुगतान कर दिया। अधीक्षकों ने यह भी कहा कि इस लेन देन में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है।
जानकारी के अनुसार, कलेक्टर संबित मिश्रा ने मामले में सभी अधीक्षकों की बात सुनी। जिसके बाद उनसे कहा था कि आपने गलती की है कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। इसी का परिणाम रहा कि 26 पोर्टा केबिन के 24 अधीक्षकों को प्रशासन ने हटा दिया है।