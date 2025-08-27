CG News: पोर्टा केबिन स्कूल के 400 से अधिक बच्चों के भोजन में फिनायल, Chhattisgarh HC ने मांगा जवाब

नईदुनिया न्यूज, सुकमा : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मंगलवार को पोर्टा केबिन स्कूल में बच्चों के भोजन में फिनायल मिलाने के मामले में सुनवाई हुई। देर शाम को अधीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक धनंजय साहू से पूछताछ शुरू कर दी है। पाकेला के आवासीय स्कूल में 400 से अधिक बच्चे रहते हैं।

इस मामले का हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस मामले को गंभीर बताते हुए राज्य के मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हलफनामे के साथ जवाब तलब किया है।