बीजापुर में 52 माओवादियों का आत्मसमर्पण, ₹1.41 करोड़ के इनामी हिंसा छोड़ मुख्यधारा में लौटे

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में गुरुवार को माओवादी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई। साउथ सब जोनल ब्यूरो से जुड़े कुल 52 माओवादियों ने हिंसा और जनविरोधी विचारधारा को त्यागते हुए आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित माओवादियों पर कुल 1.41 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। इनमें 21 महिलाएं शामिल हैं, जो लंबे समय से माओवादी संगठनों में सक्रिय थीं।

कई संगठनों से जुड़े थे आत्मसमर्पित माओवादी पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (डीकेएसजेडसी), आंध्र-ओडिशा बॉर्डर (एओबी) डिवीजन और माड़ डिवीजन से जुड़े हुए थे। इनमें माड़ डिवीजन का डीवीसीएम लक्खू कारम उर्फ अनिल भी शामिल है, जिसे संगठन का सक्रिय सदस्य माना जाता था।

संविधान और लोकतंत्र में जताई आस्था सभी आत्मसमर्पित माओवादियों ने भारतीय संविधान में विश्वास व्यक्त करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शांतिपूर्ण जीवन जीने का संकल्प लिया है। राज्य शासन की ‘पूना मारगेमः पुनर्वास से पुनर्जीवन’ नीति के अंतर्गत प्रत्येक आत्मसमर्पित माओवादी को 50 हजार रुपये की तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। पुलिस अधीक्षक की अपील बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने शेष माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 से अब तक जिले में 876 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि 1,126 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है और 223 मुठभेड़ों में मारे गए हैं।