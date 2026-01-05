माओवादियों की साजिश का शिकार हुआ मासूम, जंगल में बिछी IED की चपेट में आया नाबालिग, किशोर गंभीर रूप से घायल

नईदुनिया, प्रतिनिधि, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में माओवादियों की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई है। सोमवार, 5 जनवरी 2026 की सुबह गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लेंड्रा–कोरचोली जंगल में हुए एक प्रेशर आईईडी (IED) धमाके में 15 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम कोरचोली नदीपारा निवासी राम पोटाम (15 वर्ष), पिता स्व. लच्छु पोटाम, सोमवार सुबह दैनिक कार्यों के लिए लेंड्रा–कोरचोली जंगल की ओर गया हुआ था। इसी दौरान जंगल में माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुँचाने के इरादे से पूर्व में लगाए गए प्रेशर आईईडी पर किशोर का पैर पड़ गया। आईईडी में जोरदार विस्फोट होने के कारण नाबालिग के पैर में गंभीर चोटें आई हैं।
घटना के तुरंत बाद घायल किशोर को 222 बटालियन सीआरपीएफ (CRPF) के कोरचोली कैंप ले जाया गया। वहां मौजूद स्वास्थ्य टीम ने उसे तत्काल प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की। चोट की गंभीरता को देखते हुए, बेहतर इलाज के लिए किशोर को जिला अस्पताल बीजापुर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।
इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने सतर्कता बढ़ा दी है। सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में लगातार सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि जंगल में छिपे अन्य आईईडी को खोजकर निष्क्रिय किया जा सके। पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगल और दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन के दौरान विशेष सावधानी बरतें।
पुलिस और सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या सुरक्षा कैंप में दें। माओवादियों द्वारा लगाए गए ये आईईडी न केवल सुरक्षा बलों के लिए बल्कि बेकसूर ग्रामीणों और बच्चों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहे हैं।