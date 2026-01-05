माओवादियों की साजिश का शिकार हुआ मासूम, जंगल में बिछी IED की चपेट में आया नाबालिग, किशोर गंभीर रूप से घायल

नईदुनिया, प्रतिनिधि, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में माओवादियों की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई है। सोमवार, 5 जनवरी 2026 की सुबह गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लेंड्रा–कोरचोली जंगल में हुए एक प्रेशर आईईडी (IED) धमाके में 15 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया है।

जंगल गया किशोर आईईडी की चपेट में आया प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम कोरचोली नदीपारा निवासी राम पोटाम (15 वर्ष), पिता स्व. लच्छु पोटाम, सोमवार सुबह दैनिक कार्यों के लिए लेंड्रा–कोरचोली जंगल की ओर गया हुआ था। इसी दौरान जंगल में माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुँचाने के इरादे से पूर्व में लगाए गए प्रेशर आईईडी पर किशोर का पैर पड़ गया। आईईडी में जोरदार विस्फोट होने के कारण नाबालिग के पैर में गंभीर चोटें आई हैं।