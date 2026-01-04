महासमुंद में PWD की बड़ी लापरवाही, नाली का गंदा पानी कुएं-बोरवेल में मिला, वार्ड-4 के लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर

नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। नगर के वार्ड-चार, मां शारदा मंदिर के समीप तुमगांव रोड पर चल रहे निर्माण कार्यों ने स्थानीय निवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रविवार को नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू ने जब निर्माण स्थल का निरीक्षण किया, तो लोक निर्माण विभाग (PWD) और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। गुणवत्ताहीन निर्माण के चलते क्षेत्र का जल स्रोत पूरी तरह दूषित हो चुका है।

नाली के गंदे पानी से कुएं और बोरवेल हुए जहरीले सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण में बरती जा रही अनियमितता के कारण नाली का दूषित पानी रिसकर आसपास के घरों के कुएं और बोरवेल में मिल गया है। हालत यह है कि पीने के पानी में बदबू और झाग साफ नजर आ रहा है, जिससे यह किसी भी उपयोग के लायक नहीं बचा है। इस दूषित जल के कारण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।