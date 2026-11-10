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बीजापुर में हाईवे पर चाकू की नोंक पर सर्राफा कारोबारी से लूट, 2 करोड़ के जेवर लेकर बदमाश फरार

बीजापुर के नेशनल हाईवे-63 पर तूफान वाहन रोककर तीन अज्ञात लुटेरों ने चाकू की नोंक पर सर्राफा व्यापारी से करीब दो करोड़ रुपये के आभूषण लूट लिए और जंगल में भाग गए।

By Animesh PaulEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 02:16:34 PM (IST)Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 02:16:34 PM (IST)
बीजापुर में हाईवे पर चाकू की नोंक पर सर्राफा कारोबारी से लूट, 2 करोड़ के जेवर लेकर बदमाश फरार
बीजापुर में हाईवे पर चाकू की नोंक पर सनसनीखेज वारदात। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. बीजापुर में नेशनल हाईवे-63 पर सर्राफा व्यापारी से बड़ी लूट।
  2. तीन अज्ञात बदमाशों ने चाकू दिखाकर जेवरों का बैग छीना।
  3. पीड़ित व्यापारी स्वरूप सोनी से दो करोड़ के जेवर लूटे।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर: सोमवार को नेलसनार थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 63 पर पांडे मुर्गा गांव के समीप 3 अज्ञात लोगों ने चाकू के नोंक पर लगभग दो करोड़ के ज्वेलर्स लुट कर जंगल की ओर भाग निकले। भैरमगढ़ स्थित ज्वेलरी दुकान से ज्वेलर्स स्वरूप सोनी रोज की तरह गीदम जा रहे थे। शाम के लगभग 6.15 बजे जैसे ही टेक्सी (तूफान वाहन) पांडे मुर्गा के समीप पहुंची तीन अज्ञात लोगों ने मोटरसाइकिल से उतर वाहन को रोका और चाकू की नोंक पर ज्वेलर्स से बैग छीन भाग निकले।

थाना प्रभारी ने की घटना की पुष्टि

इस घटना की जानकारी ज्वेलर्स स्वरूप सोनी ने नेलसनार थाना में दी है। लगभग दो करोड़ के ज्वेलर्स के लुट जानकारी खबर आ रही है लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस संबंध में नेलसनार थाना प्रभारी विवेकानंद पटेल जानकारी ली तो उन्होंने घटना की पुष्टि की। थाना प्रभारी के अनुसार बताया कि ज्वेलर्स स्वरूप सोनी ने घटना के बारे में सूचना दी है। अभी ज्वेलर्स द्वारा कितने के जेवरात रहे इसका आकलन किया जा रहा है। पुलिस रात्रि से ही अज्ञात लुटेरे के बारे में जानकारी ले रही है। विस्तृत जानकारी रिपोर्ट दर्ज होने पर दी जाएगी।


नेशनल हाईवे 63 पर लूट से दहशत

नेशनल हाईवे 63 नेलसनार से भैरमगढ़ के बीच हुई लुट की वारदात से दहशत बन गया। चौबीस घंटे आवाजाही वाले मार्ग पर‌ हुई इस घटना को लेकर बेखौफ होकर आने जाने वालों के लिए चिंता का विषय है।

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