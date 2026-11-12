बीजापुर में सुरक्षाबलों ने माओवादियों द्वारा लगाया 5 किलो का टिफिन बम किया डिफ्यूज

नईदुनिया न्यूज, बीजापुर : जिले में माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सुरक्षा बलों व आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने करकेली से बेदरे मार्ग पर कच्ची पगडंडी के किनारे माओवादियों द्वारा पूर्व में लगाया गया लगभग पांच किलोग्राम वजन का टिफिन बम बरामद किया। समय रहते विस्फोटक का पता चलने से एक बड़ी अनहोनी टल गई।

प्रेशर स्विच प्रणाली से लगाया गया था 5 किलो का बम जानकारी के अनुसार, मार्ग के किनारे संदिग्ध विस्फोटक होने की सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ते और थाना बेदरे के जवानों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान करीब पांच किलोग्राम वजनी टिफिन प्रेशर आइईडी बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में विस्फोटक को प्रेशर स्विच प्रणाली से लगाया जाना पाया गया।