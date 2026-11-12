CG में दीवाली पर छलके जाम, 5 दिन में 546 करोड़ की शराब गटक गए लोग, विदेशी ब्रांड्स की धूम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: प्रदेश में दीपावली के पांच दिनों में शराब की बिक्री ने नया रिकार्ड बना दिया। पांच से नौ नवंबर के बीच प्रदेश में 546.07 करोड़ रुपये की शराब बिकी, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 38.10 करोड़ रुपये अधिक है। यानी शराब कारोबार में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

विदेशी शराब और स्पिरिट-माल्ट की मांग अधिक आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान देसी शराब के मुकाबले विदेशी शराब और स्पिरिट-माल्ट की मांग कहीं अधिक रही। पांच दिनों में देसी शराब की 195.55 करोड़ रुपये की बिक्री हुई, जबकि विदेशी शराब और स्पिरिट-माल्ट का कारोबार 350.52 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।