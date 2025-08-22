मेरी खबरें
    पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी सुरेश चंद्राकर को कोर्ट से झटका, सड़क ठेका विवाद में नहीं मिली राहत

    Mukesh Chandrakar Murder Case: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड से जुड़े ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को कोई राहत नहीं मिल पाई है। सड़क निर्माण के अधूरे कार्य को पूरा करने और ठेका रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 09:50:39 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 09:50:39 PM (IST)
    HighLights

    1. सुरेश चंद्राकर को हाई कोर्ट से बड़ा झटका
    2. पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का है आरोपी
    3. सभी संदिग्धों को क्लीन चिट नहीं दी गई है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड से जुड़े ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को कोई राहत नहीं मिल पाई है। सड़क निर्माण के अधूरे कार्य को पूरा करने और ठेका रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में वह दखल नहीं देगा।

    मुकेश चंद्राकर पर हत्या का आरोप

    गौरतलब है कि जिस सड़क के करोड़ों के ठेके को लेकर विवाद हुआ। उसी ठेकेदार पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की साजिशन हत्या का आरोप है। इस सड़क की लागत वर्षों में लगातार बढ़ती रही, जिससे जुड़े कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं।

    यह भी पढ़ें- बीजापुर के पत्रकार Mukesh chandrakar मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई, PWD के 5 अफसर गिरफ्तार

    पुलिस ने अब तक संदिग्धों को नही दी है क्लीन चिट

    पुलिस और पीडब्ल्यूडी विभाग ने अभी तक सभी संदिग्धों को क्लीन चिट नहीं दी है। ऐसे में इस फैसले ने एक बार फिर इस जघन्य हत्याकांड और ठेका घोटाले को सुर्खियों में ला दिया है।

