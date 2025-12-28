बीजापुर में आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, गांव में फैली दहशत

नइदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर: जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम एर्रापल्ली में 26 दिसंबर की रात आत्मसमर्पित युवक की कुल्हारी से निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान पूनेम बुधरा पिता जोगा, उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है। घटना 26 दिसंबर की रात्रि लगभग 10 बजे की बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार दो अज्ञात व्यक्ति मुंह में कपड़ा बांधकर मृतक के घर के अंदर घुसे और कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच के लिए एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए बल तत्काल मौके की ओर रवाना किया।

2022 में युवक ने किया था आत्मसमर्पण

सूत्रों के मुताबिक पूनेम बुधरा पूर्व में माओवादी रहा है, जिसने वर्ष 2022 में सुकमा जिले में आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण के बाद वह अपने गांव एर्रापल्ली में रह रहा था। बताया जा रहा है कि मृतक पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते माओवादियों द्वारा इस हत्या को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक रूप से माओवादी संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है।

यह भी पढ़ें- रायगढ़ में कोल ब्लॉक के विरोध में धरने पर बैठे ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, महिला टीआई के साथ मारपीट

घटना की पुष्टि बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने की है। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस का कहना है कि घटना की पुष्टि और जांच पूरी होने के बाद विस्तृत एवं अद्यतन जानकारी पृथक से साझा की जाएगी। मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है।