    बीजापुर में भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता की माओवादियों ने की हत्या, मद्देड़ एरिया कमेटी ने छोड़ा पर्चा

    बीजापुर के उसूर ब्लॉक में माओवादियों ने भाजपा कार्यकर्ता सत्यम पुनेम की आधी रात को हत्या कर दी है। माओवादियों ने रस्सी से गला घोटकर हत्या को अंजाम दिया है। साथ शव के पास एक पर्चा छोड़ा है, सिममें माओवादियों ने मृतक पर मुखबिरी का आरोप लगाया है।

    By Ayyub khan
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 10:31:53 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 10:35:03 AM (IST)
    माओवादियों ने की भाजपा कार्यकर्ता की हत्या

    1. भाजपा के कार्यकर्ता सत्यम पुनेम की रस्सी से गला घोटकर हत्या
    2. उसूर के इलमिडी थाना का मामला, पुलिस ने की घटना की पुष्टि
    3. मद्देड़ एरिया कमेटी ने पर्चा लिखकर मुखबिरी का आरोप लगाया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर: जिले के उसूर ब्लॉक के मुंजाल कांकेर निवासी सत्यम पुनेम की आधी रात घर निकाल कर कुछ दूरी पर रस्सी से गला घोट कर हत्या किये जाने की जानकारी मिली है। सत्यम पुनेम भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता रहा है।

    जानकारी के अनुसार घटना के पास माओवादियों ने पर्चा भी छोड़ा है। जिसमें उन्होंने सत्यम पुनेम पर पुलिस मुखबिरी का आरोप व गांव में रहकर गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने के आरोप भी लगाए हैं। मद्देड़ एरिया कमेटी के द्वारा इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। पर्चे के अनुसार माओवादियों द्वारा भाजपा कार्यकर्ता को कई बार चेतावनी देने के बाद भी सुधार न होने पर मौत की सजा दी गई।


    सूत्रों ने बताया कि हत्या भाजपा कार्यकर्ता के गांव मुंजाल कांकेर में हुई है। जहां 10-15 माओवादी घर बाहर निकाल कर रस्सी से गला घोट कर हत्या की। इस घटना की पुष्टि बीजापुर पुलिस द्वारा की गई है। उसूर के इलमिडी थाना क्षेत्र का मामला है। थाना से 6-7 किमी के दूरी पर घटना घटित हुई। जानकारी अनुसार इलमिडी थाना में सूचना परिजनों द्वारा दी गई है। पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हुई है।

