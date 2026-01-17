बीजापुर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मोस्ट वांटेड पापा राव समेत दो नक्सली ढेर, जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजपुर। जिले के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के जंगल-पहाड़ों में माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर जिला बीजापुर से संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
सर्च अभियान के दौरान 17/01/2026 की प्रातः से संयुक्त टीम और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग जारी है। अभियान अभी भी जारी है, इसलिए मुठभेड़ के स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या तथा अन्य संवेदनशील जानकारी इस समय साझा नहीं की गई है, ताकि ऑपरेशन में लगे जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
दो माओवादी ढेर
डीआरजी जवानों के साथ मुठभेड़ चल रही है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने कहा अभी मुठभेड़ जारी है। घटनास्थल से दो एके -47 राइफल भी बरामद हुआ। सुरक्षा के द्वारा क्षेत्र में सघन अभियान जारी है। जानकारी अनुसार दो माओवादी ढेर हुए हैं। इसमें मोस्ट वांटेड माओवादी पापा राव के मारे जाने सूचना मिल रही है।