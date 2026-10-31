बीजापुर से दुर्ग जा रही यात्री बस पलटी, 3 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 5 घायल, सुरक्षाबल मौके पर

नईदुनिया न्यूज, बीजापुर। बीजापुर से दुर्ग जा रही मनीष ट्रेवल्स की यात्री बस शनिवार रात नेलसनार थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पाण्डेमुर्गा मोड़ के पास रात करीब 10 बजे हुए हादसे में बस सवार पांच यात्री घायल हो गए। इनमें तीन महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेलसनार पहुंचाया गया।

घटना की सूचना मिलते ही भैरमगढ़ और नेलसनार से सुरक्षा बलों की टीमें मौके पर पहुंचीं। जवानों ने राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करते हुए घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। साथ ही मौके पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई।