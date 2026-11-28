नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर। जिले के इंद्रावती नदी के आसपास के जंगल में सुरक्षा बलों ने जमीन के अंदर छिपाकर रखा गया माओवादी डम्प बरामद किया है। इसमें 3.84 किलोग्राम सोना और 24 लाख 22 हजार 500 रुपये नकद मिले हैं। बरामद सोने की अनुमानित कीमत चार करोड़ 29 लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस के अनुसार, 28 नवंबर को थाना भैरमगढ़ क्षेत्र में इंद्रावती नदी के आसपास के जंगल में जमीन के अंदर माओवादी डम्प छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) रविन्द्र कुमार मीणा के नेतृत्व में डीआरजी, थाना भैरमगढ़ और बीडीएस की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया। थाना भैरमगढ़ से करीब आठ से दस किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी के पास चिन्हित स्थान पर सर्चिंग की गई।